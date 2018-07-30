العفو عن 1204 سجناء بمناسبة عيد العرش في المغرب

رام الله - دنيا الوطنأصدر العاهل المغربي محمد السادس، أمس الأحد، أمرا بالعفو على مجموعة من السجناء بمناسبة عيد العرش "عيد الجلوس"، منهم معتقلين ومنهم موجودين في حالة سراح، والمحكوم عليهم من مختلف محاكم المملكة وعددهم 1204 شخصا.وجاء المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 899 سجينا، بحسب بيان لوزارة العدل، حيث تم العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة 7 سجناء، وتم التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 865 سجينا وتم تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 27 سجينا، بحس بما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.واستفاد من العفو الملكي 305 شخصا من الموجودين في حالة سراح حيث تم العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 42 شخصا وتم العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 14 أشخاص، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 243 شخصا.يذكر أن الملك محمد السادس، بكلمة اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ19 لتربعه على العرش، قال فيها إن الهيئات السياسية الجادة هى التى تقف إلى جانب المواطن فى السراء والضراء، حسب صحيفة (اليوم 24).