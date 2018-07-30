قراقع: الأسير حسن شوكة بوضع صحي خطير ويواصل اضرابه عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنحذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه من خطورة الوضع الصحي للأسير حسن شوكة القابع في عزل سجن الرملة والذي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن والخمسين على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري حيث فقد أكثر من 30 كغم من وزنه ولا يقوى على الحركة بمفرده، كما يواصل أربعة أسرى آخرين إضرابهم عن الطعام.وشدد عبد ربه لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين على أهمية استمرار الجهد القانوني والاعلامي والدبلوماسي والحراك الشعبي لمساندة الأسرى في اضرابهم.ودعا عبد ربه الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية العربية من أجل مساندة دولة فلسطين لتتحمل الأعباء الاقتصادية وتفي بالتزاماتها المالية سيما في ظل الابتزاز الأمريكي لها نظرا لاستمرارها في دفع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى.