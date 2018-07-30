"الأونروا" تستنكر التهديدات بحق إدارتها وموظفيها

قال مدير الاتصال والاعلام في الأونروا سامي مشعشع انه وخلال الأسبوع الماضي، تعرضت الأونروا لردود فعل قوية في غزة تتلعق بالإجراءات التي أضطرت الوكالة لاتخاذها في أعقاب التخفيض الحاد للتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، المانح الفردي الأكبر لها. إن هذه التخفيضات في التمويل أثرت على عمليات الطوارئ وأضرت بعدد من وظائف الموظفين في كل من غزة والضفة الغربية.





وتابع في بيان صحفي وصل نسخة منه لدنيا الوطن وقفت الأونروا بحزم في دفاعها عن حقوق وكرامة لاجئي فلسطين وأظهرت طاقة وإبداعا لا نظير لهما في محاولتها للتغلب على هذه المخاطر الحرجة التي تتعرض لها مقدرتها على توفير خدمات متواصلة للاجئي فلسطين. وتتفهم الوكالة بالكامل وتدرك بأن التعديلات التي طرأت على عملياتها الطارئة في قطاع غزة مؤلمة بالنسبة للموظفين المتضررين وعائلاتهم الممتدة، وخصوصا في سياق المشقة وحالة القلق الشديدين التى تسود القطاع.





وأضاف في حين أنه لأمر مشروع أن يقوم الموظفون بالتعبير عن إحباطهم وسخطهم، إلا أن الأونروا تستنكر بشدة د، وبدون تحفظ ، وترفض سلسلة الأفعال التي قام بها بعض من الموظفين المعترضين. إننا نشجب الأفعال التي أدت إلى منع الإدارة العليا من الوصول إلى المجمع. وفي هذه السياق، فإن المباني لا تزال غير آمنة للوصول والاستخدام؛ وإن تصرف المحتجين داخل المباني خارج عن نطاق سيطرتنا.





وعلى وجه التحديد، فإننا ندين وبشدة القيام بإحراق دمى تمثل قيادة الأونروا وعبارات التهديد وإشاعة صور مهينة للموظفين وتنظيم فعاليات غير مصرح بها في منشآت الأونروا. إن هذه الأفعال معيبة ولا يمكن لأي شيء أن يبررها.





وأكد في 23 تموز، تم تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع في مجمع الأونروا في مدينة غزة خلال عمل احتجاجي. وقد أدى ذلك إلى تعريض الأرواح اخطر شديد والإضرار ببعض الممتلكات. إن الأونروا تدين هذا العمل الإجرامي والتحقيق جار فيه.





يجب أن يتم العمل على إعادة العمل بشكل طبيعي لعمليات الأونروا في غزة. إن الأونروا تخدم أكثر من مليون لاجئ من فلسطين في غزة وليس بمقدورنا قبول تعطل أنشطتنا الإنسانية جراء أفعال غير مسؤولة. وينبغي للاحتجاجات أن تتم بشكل لائق ومقبول . كما وينبغي أن يتم ضمان الأمن الكامل للإدارة والموظفين. إن أولويتنا تتمثل في خدمة مجتمع اللاجئين وينبغي أن تتم حماية البعد الإنساني لعملنا.





رام الله - دنيا الوطن