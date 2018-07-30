مصرع 20 حوثياً وأسر 28 بينهم أبو ياسر الخولاني في صعدة



ووثقت مقاطع فيديو استهداف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمواقع تابعة لجماعات الحوثي، ومنها منصات إطلاق صواريخ وعربات لنقل أسلحة وإمدادات.



وأطلق الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف عملية عسكرية جديدة في الساحل الغربي باتجاه مثلث كيلو ستة عشر لقطع إمدادات جماعات الحوثي القادمة من صنعاء، كما قصفت مدفعية الجيش تجمعات ومواقع الجماعات في محيط مدينة زبيد.



وأوضحت مصادر عسكرية أن العملية التي تشارك فيها ألوية من الجيش الوطني والمقاومة التهامية انطلقت تحت غطاء جوي من طائرات التحالف وقصف مدفعي مكثف على مواقع وتحصينات الجماعات وتجمعاتها في المنطقة، وتتقدم قوات الجيش من مديرية الدريهمي شرقا باتجاه مثلث كيلو ستة عشر.



رام الله - دنيا الوطنلقي 20 عنصرا من جماعات الحوثي مصرعهم أمس الأحد، فيما أصيب آخرون، وتم أسر 28 آخرين بينهم القائد الميداني أبو ياسر الخولاني، إثر هجوم مباغت شنه الجيش اليمني، على مواقع تمركز الجماعات الحوثية في مديرية الحشوة شرقي محافظة صعدة.وأكد قائد عسكري أن قوات الجيش شنت هجوماً مفاجئاً بإسناد من مقاتلات التحالف على مواقع الجماعات في مديرية الحشوة حررت على إثره عدداً من المواقع المهمة، أبرزها سلسلة جبال الربعة ومعسكر الربعة وقذاميل شعير وسلسلة جبال شعير، بحسب ما جاء على موقع (العربية).