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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 4 صحفيين في رام الله و8 اسرى محررين في قلقيلية

الاحتلال يعتقل 4 صحفيين في رام الله و8 اسرى محررين في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في مدن ومحافظات الضفة الغربية.

وطالت الاعتقالات نحو 16 مواطنا.

واعتقل جيش الاحتلال خلال الحملة 4 صحفيين في رام الله هم  علاء الريماوي ومحمد سامي علوان وقتيبة حمدان وحسني نجاص.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال صادرت المركبة الخاصة للصحفي حسني نجاص من قرية خربثا المصباح في رام الله، كما جرى مصادرة معدات العمل الصحفي من بقية الزملاء .

كما اعتقلت قوات الاحتلال في قلقيلية الاسرى المحررين محسن حردان شريم، بلال مسكاوي، نضال نوفل، فادي حوراني، خالد وجيه صبري، محمد وجيه صبري، نور داوود، حسام حاتم ابو لبدة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عطا تايه الهريمي (55 عاما)، ومحمد علي المعطي (18 عاما) من مدينة بيت لحم، وفهد منير أبو صوي (23 عاما) من بلدة الدوحة غرب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الشاب محمد نصر الله دراغمة (26 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

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