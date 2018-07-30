هنية يوجه رسالة لسفن الحرية ويؤكد: نرحب بجهود تخفيف معاناة شعبنا





وأكّد أن رسالة المتضامنين وصلت غزة بكل قوة رغم الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، مطالبًا كل أحرار العالم بالتضامن مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطنوجّه رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، التحية للمتضامنين المشاركين على متن أسطول الحرية الخامس لكسر الحصار عن غزة، مرحباً بكافة الجهود الرامية لتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني.وندّد هنية، في تصريح صحفي، صباح الاثنين، بالاعتداءات الإسرائيلية على سفن كسر الحصار، والقرصنة البحرية التي مارسها جنود الاحتلال بحق المتضامنين واعتراض طريقهم على بُعد أميال قليلة عن غزة.