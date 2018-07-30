الاحتلال يبعد سيدتين مقدسيتين عن "المسجد الأقصى"

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، سيدتين مقدسيتين أمر إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوعين متواصلين.





وأحتجزت قوات الاحتلال بطاقة السيدة المقدسية نفيسة خويص (66 عاما) قبل ثلاثة أيام أثناء خروجها من الأقصى، وتم استجوابها الليلة حول تواجدها ورباطها في الأقصى، وتم تسليمها بطاقتها الشخصية وأمر إبعادٍ عن الأقصى لأسبوعين.





وأضاف إن سلطات الاحتلال سلمت أيضا السيدة المقدسية عايدة الصيداوي أمر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.

رام الله - دنيا الوطن