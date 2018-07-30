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السيسي يذكر "مرسي" لأول مرة ويُقسم أنه لم يخنه.. ويسخر من رقصة "كيكي"

السيسي يذكر "مرسي" لأول مرة ويُقسم أنه لم يخنه.. ويسخر من رقصة "كيكي"
السيسي أثناء فقر اسأل الرئيس في المؤتمر الوطني السادس للشباب
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد كبير من كبار رجال الدولة والوزراء.

ورغم أن المؤتمر يبحث استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، إلا أن الرئيس السيسي أثار الجدل بتصريحاته عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

جاءت تصريحاته ضمن فقرة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر، حيث قال:"أقسم بالله لم يكن هناك أي شكل من أشكال التآمر لإسقاط نظام الإخوان".

وأكد أن لا أحد قبله كان يعمل وورقته مكشوفة سواهم.

وأضاف: "قبل ثورة 30 يونيو.. من استدعى الجيش المصري؟ هو الشعب، والقوات المسلحة تدخلت لحماية الدولة المصرية بعد نداءات الشعب، كنا نتحدث قبلها ونقول خلوا بالكم ممكن ندخل في نفق مظلم وإن البلد رايحه لمشكلة كبيرة".

واستطرد السيسي: "قلت للمصريين قبل الترشح للرئاسة التحديات كثيرة ولم أخف شيئًا وأقول ذلك منذ فبراير 2011 عندما كنت مدير للمخابرات الحربية".


 


 وأثار السيسي الجدل مرة أخرى حين أجاب على أحد الأسئلة مطالبا المصريين بالوفاء بعهدهم تجاهه، مؤكدا أنه من جانبه سيفي بعهده تجاههم قبل أن يُعقب مازحاً: "قاعدين تركبوا العربيات وكيكي ومش كيكي.... يا مهندس طارق (يقصد وزير البترول والثروة المعدنية)، زود البنزين ما تقلقش".

وأضاف: "يقول لك إحنا بنعمل كيكي، طيب خلاص إعمل كيكي".

يذكر أن المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 انطلق بجامعة القاهرة وهى "قبة العلم" والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

 


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