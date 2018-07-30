لـ "أسباب تقنية".. الاحتلال يمنع أهالي أسرى غزة من الزيارة الأسبوعية

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أهالي أسرى قطاع غزة من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، مرجعة ذلك لـ "أسباب تقنية" لم توضحها.







وقالت الناطقة باسم الصليب الأحمر الدولي، إن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بأنه من غير الممكن تنظيم زيارة أهالي الأسرى الأسبوع الجاري وذلك لأسباب تقنية.







وأضاف زقوت، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن اللجنة الدولية تعمل ما بوسعها لتمكين ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم، نافيةً أن يكون ما حدث خطوة باتجاه المنع أو إلغاء الزيارات.



خاص دنيا الوطن