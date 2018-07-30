هذا ما قاله أردوغان للفتاة المحررة عهد التميمي ووالدتها

رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، الفتاة المحررة عهد التميمي (17 عاماً)، مهنئاً إياها ووالدتها بالإفراج عنهما من سجون الاحتلال وأثنى على شجاعتها وصمودها.



وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإن أردوغان اتصل بالأسيرة المحررة التميمي على خلفية الإفراج عنها اليوم، وهنأها وهي صاحبة "جائزة حنظلة للشجاعة"، على شجاعتها وصمودها.وأكد الرئيس التركي أن إطلاق سراح التميمي المعروفة بـ"فتاة فلسطين الشجاعة"، يبعث على السعادة.وحسب الوكالة، فإن ناريمان التميمي والدة الفتاة عهد كانت بجانب ابنتها خلال الاتصال الهاتفي مع أردوغان، مبينة أن الرئيس التركي أكد لأسرة التميمي أن بلاده ستواصل دعمها لنضال الفلسطينيين المشروع.