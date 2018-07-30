شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء صافية والحرارة حول معدلها السنوي العام

الطقس: أجواء صافية والحرارة حول معدلها السنوي العام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاربعاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس المقبل، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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