عشراوي: عهد ووالدتها ايقونتا المقاومة الشعبية والصمود والكبرياء الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنهنأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، أمس الاحد، ابناء شعبنا الفلسطيني وشعوب العالم الحر قاطبة بالأفراج عن الطفلة الاسيرة عهد التميمي ووالدتها ناريمان التميمي، مؤكدة على ان صمودهما في وجه الاجرام والإرهاب الإسرائيلي هو انتصار للشعب الفلسطيني ولجميع احرار العالم.وقالت في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية: "بالنيابة عن الشعب الفلسطيني وقيادته، نعرب عن سعادتنا الغامرة لإطلاق سراح عهد ووالدتها ناريمان التميمي اللتان أمضيتا ظلما الأشهر الثمانية الماضية في سجون القهر الإسرائيلية جراء وقوفهما في وجه جندي احتلالي اقتحم منزليهما الى جانب العشرات من الجنود في قرية النبي صالح، لتكونا اسيرتا احتلال احلالي عنجهي قائم على ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية، ولتخضعا لنظام قضائي احتلالي زائف ينهار عندما يتعلق الأمر بالجرائم الإسرائيلية تجاه الضحايا الفلسطينيين خاصة الأطفال".واشارت عشراي الى ان الطفلة عهد استحوذت بعدالة قضيتها وانسانيتها على فكر العالم وخياله فروح الطفولة فيها وقوتها وصلابتها في مواجهة جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والذخير جعلتها ايقونة النضال السلمي والمقاومة الشعبية، لتكون الى جانب عائلتها واهلها وابناء قريتها الابطال نموذجا يحتذى به في الدفاع عن الارض والوطن ومثالا للكرامة والفخر والاباء الذي يتحلى به ابناء شعبنا الصامد على ارضه في مواجهة احتلال اجرامي وعنصري.واضافت:" إن فرحتنا بحرية عهد ووالدتها لن تنسينا ما يقرب من 5900 أسير فلسطيني يقبعون في زنازين الظلم الاسرائيلية من بينهم 291 طفلا محتجزون حاليا في السجون ومراكز الاحتجاز ويتعرضون يوميا لأقسى اساليب التعذيب". مشددة في هذا السياق على ان اسرائيل تنتهك بشكل متواصل وممنهج حقوق الاسرى الفلسطينيين بينما يتغاضى المجتمع الدولي عن مثل هذا السلوك غير القانوني والمعاملة اللاإنسانية.وحيت عشراوي في نهاية بيانها، الاسرى الفلسطينيين القابعين خلف القضبان مؤكدة على ان القيادة الفلسطينية ستواصل سعيها بجميع الوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية للأفراج عنهم، ولن تتوانى في دعمهم ومساندتهم الى ان ينالوا حريتهم بين أهلهم وذويهم، كما ودعت المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل لإلزام اسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والضغط عليها من اجل الافراج الفوري عن اسرانا البواسل.