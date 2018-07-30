أبوعيطة يلتقي الأمانة العامة لاتحاد الكتاب في غزة



وأكد ابو عيطة على أهمية الثقافة والابداع في حياة الشعب الفلسطيني، وأنها عامل أساس في توعية الأجيال، ودور المثقف الطليعي في مراحل النضال والبناء الوطني، مستعرضا المرحلة السياسية الحالية وصمود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذين يواجهون الضغوط الكبيرة الممارسة عليهم من أجل تمرير الصفقات المشبوهة ومنها ما يطلق عليها صفقة القرن، وقدم أبوعيطة أمثلة عن الصمود في اهل القدس وانتصارهم في الخان الأحمر، وصمود شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات.



وشدد أبوعيطة على فتح مجال التعاون المشترك بين الاتحاد والوزارة، والابقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين الطرفين.



من جانبه رحب الروائي تايه باسم الأمين العام الاستاذ نافذ الرفاعي، وأعضاء الامانة العامة بالدكتور أبوعيطة والوفد المرافق له، معتبراً الزيارة بداية تعاون بين الوزارة والاتحاد، وفتحاً جديداً للعلاقة التي من شأنها ترسيخ الثقافة الوطنية، وانتشارها بشكل يخدم القضايا الوطنية، ويدعم المثقف الفلسطيني، ويعزز دوره في المجتمع.





وفى نفس السياق اكدوا أعضاء الأمانة العامة على أهمية الزيارة، وضرورة التنسيق الدائم مع وزارة الإعلام.





وكان في استقبال الدكتور ابو عيطة والوفد المرافق له من وزارة الإعلام كل من الأمين العام المساعد لاتحاد الكتٌاب الروائي عبدالله تايه، والأدباء توفيق الحاج، وسليم النفار، ود.عاطف أبوحمادة، وناصر عطاالله، وشفيق التلولي، وفايق ابوشاويش، ونائب نقيب الصحفيين الدكتور تحسين الأسطل، والكاتب الدكتور أحمد الوحيدي، والزميل رزق المزعنن، ومن وفد الوزارة الدكتور عاطف سلامة، وبيان الأغا واسامة أبودقة.











رام الله - دنيا الوطنالتقى القائم بأعمال وزارة الإعلام د. فايز أبوعيطة بالأمين العامالمساعد لاتحاد الكتٌاب والأدباء الفلسطينيين الروائي عبدالله تايه، وأعضاء الأمانة العامة فى مقر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين في مدينة غزة مهنئاً الأمانة العامة بفوزها في الانتخابات التي جرت بداية الشهر الحالي.