شؤون فلسطينية

أبوعيطة يلتقي الأمانة العامة لاتحاد الكتاب في غزة

أبوعيطة يلتقي الأمانة العامة لاتحاد الكتاب في غزة
رام الله - دنيا الوطن
التقى القائم بأعمال وزارة الإعلام د. فايز أبوعيطة بالأمين العام
المساعد لاتحاد الكتٌاب والأدباء الفلسطينيين الروائي عبدالله تايه، وأعضاء الأمانة العامة فى مقر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين في مدينة غزة  مهنئاً الأمانة العامة بفوزها في الانتخابات التي جرت بداية الشهر الحالي.

وأكد ابو عيطة على أهمية الثقافة والابداع في حياة الشعب الفلسطيني، وأنها عامل أساس في توعية الأجيال، ودور المثقف الطليعي في مراحل النضال والبناء الوطني، مستعرضا المرحلة السياسية الحالية وصمود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذين يواجهون الضغوط الكبيرة الممارسة عليهم من أجل تمرير الصفقات المشبوهة ومنها ما يطلق عليها صفقة القرن، وقدم أبوعيطة أمثلة عن الصمود في اهل القدس وانتصارهم في الخان الأحمر، وصمود شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات.

وشدد أبوعيطة على فتح مجال التعاون المشترك بين الاتحاد والوزارة، والابقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين الطرفين.

من جانبه رحب الروائي تايه باسم الأمين العام الاستاذ نافذ الرفاعي، وأعضاء الامانة العامة بالدكتور أبوعيطة والوفد المرافق له، معتبراً الزيارة بداية تعاون بين الوزارة والاتحاد، وفتحاً جديداً للعلاقة التي من شأنها ترسيخ الثقافة الوطنية، وانتشارها بشكل يخدم القضايا الوطنية، ويدعم المثقف الفلسطيني، ويعزز دوره في المجتمع.

وفى نفس السياق اكدوا أعضاء الأمانة العامة على أهمية الزيارة، وضرورة التنسيق الدائم مع وزارة الإعلام.

وكان في استقبال الدكتور ابو عيطة والوفد المرافق له من وزارة الإعلام كل من الأمين العام المساعد لاتحاد الكتٌاب الروائي عبدالله تايه، والأدباء توفيق الحاج، وسليم النفار، ود.عاطف أبوحمادة، وناصر عطاالله، وشفيق التلولي، وفايق ابوشاويش، ونائب نقيب الصحفيين الدكتور تحسين الأسطل، والكاتب الدكتور أحمد الوحيدي، والزميل رزق المزعنن، ومن وفد الوزارة الدكتور عاطف سلامة، وبيان الأغا واسامة أبودقة.


أخبار ذات صلة

قراقع: لن نخضع لسياسة القرصنة المالية وللقوانين الاسرائيلية المعادية لحقوق شعبنا

قراقع: لن نخضع لسياسة القرصنة المالية وللقوانين الاسرائيلية المعادية لحقوق شعبنا

عشراوي: عهد ووالدتها ايقونتا المقاومة الشعبية والصمود والكبرياء الفلسطيني

عشراوي: عهد ووالدتها ايقونتا المقاومة الشعبية والصمود والكبرياء الفلسطيني

&#34;زراعة الورد&#34; عنوان لتكريس قيمة التطوع والتعاون والعمل الجماعي في جامعة خضوري

"زراعة الورد" عنوان لتكريس قيمة التطوع والتعاون والعمل الجماعي في جامعة خضوري

بمبلغ 38 مليون جنيه استرليني.. بريطانيا تضاعف دعمها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني

بمبلغ 38 مليون جنيه استرليني.. بريطانيا تضاعف دعمها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني

وزير الصحّة يتفقّد سير العمل في عدد من مراكز العلاج بالخليل

وزير الصحّة يتفقّد سير العمل في عدد من مراكز العلاج بالخليل

(رويترز) تكشف: هكذا كان دور العاهل السعودي في (صفقة القرن)

(رويترز) تكشف: هكذا كان دور العاهل السعودي في (صفقة القرن)

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) اليوم الاثنين

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) اليوم الاثنين

عريقات: الموقف الأمريكي ليس منحازاً لإسرائيل فقط.. بل انتقل ليحل محل نتنياهو

عريقات: الموقف الأمريكي ليس منحازاً لإسرائيل فقط.. بل انتقل ليحل محل نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

قراقع: لن نخضع لسياسة القرصنة المالية وللقوانين الاسرائيلية المعادية لحقوق شعبنا

قراقع: لن نخضع لسياسة القرصنة المالية وللقوانين الاسرائيلية المعادية لحقوق شعبنا

عشراوي: عهد ووالدتها ايقونتا المقاومة الشعبية والصمود والكبرياء الفلسطيني

عشراوي: عهد ووالدتها ايقونتا المقاومة الشعبية والصمود والكبرياء الفلسطيني

&#34;زراعة الورد&#34; عنوان لتكريس قيمة التطوع والتعاون والعمل الجماعي في جامعة خضوري

"زراعة الورد" عنوان لتكريس قيمة التطوع والتعاون والعمل الجماعي في جامعة خضوري

بمبلغ 38 مليون جنيه استرليني.. بريطانيا تضاعف دعمها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني

بمبلغ 38 مليون جنيه استرليني.. بريطانيا تضاعف دعمها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني

أبوعيطة يلتقي الأمانة العامة لاتحاد الكتاب في غزة

أبوعيطة يلتقي الأمانة العامة لاتحاد الكتاب في غزة

وزير الصحّة يتفقّد سير العمل في عدد من مراكز العلاج بالخليل

وزير الصحّة يتفقّد سير العمل في عدد من مراكز العلاج بالخليل

أبو شهلا: مصرون على الارتقاء بالإنتاج الزراعي ليصل إلى 30%

أبو شهلا: مصرون على الارتقاء بالإنتاج الزراعي ليصل إلى 30%

صور.. الصحة تغلق مطعمين بالخليل إلى حين تصويب أوضاعهما

صور.. الصحة تغلق مطعمين بالخليل إلى حين تصويب أوضاعهما

منوعات

فيديو: مروة راتب تكشف حقيقة سجنها بسلطنة عُمان

فيديو: مروة راتب تكشف حقيقة سجنها بسلطنة عُمان

فيديو: هند البحرينية تسرق أغنية لسميرة سعيد.. شاهد الشبه بنفسك

فيديو: هند البحرينية تسرق أغنية لسميرة سعيد.. شاهد الشبه بنفسك

فيديو: بإشراف زوجها.. داليا مبارك تستعد للولادة بتمارين قاسية

فيديو: بإشراف زوجها.. داليا مبارك تستعد للولادة بتمارين قاسية

بعد ارتباطه العرفي وخمس زيجات.. زواج &#34;أحمد الفيشاوي&#34;.. فمن العروس؟

بعد ارتباطه العرفي وخمس زيجات.. زواج "أحمد الفيشاوي".. فمن العروس؟

حليمة بولند ترد على &#34;طلاقها&#34; بفيديو جريء على البحر في لبنان

حليمة بولند ترد على "طلاقها" بفيديو جريء على البحر في لبنان

إسماعيل ابن الفنانة الراحلة &#34;هياتم&#34; الذي أنكرته يظهر مجدداً

إسماعيل ابن الفنانة الراحلة "هياتم" الذي أنكرته يظهر مجدداً

هياتم تزور هالة صدقي في منامها.. والأخيرة تعتذر لها

هياتم تزور هالة صدقي في منامها.. والأخيرة تعتذر لها

جيمس بوند يلتقط صوراً تذكارية مع محمد صلاح

جيمس بوند يلتقط صوراً تذكارية مع محمد صلاح

هل نُفذت وصيتها؟ شاهد جنازة الفنانة &#34;هياتم&#34;

هل نُفذت وصيتها؟ شاهد جنازة الفنانة "هياتم"

توفي وحيدًا في منزله منذ يومين وهكذا اكتشفوا الجثة.. رحيل صادم لمصطفى العلي

توفي وحيدًا في منزله منذ يومين وهكذا اكتشفوا الجثة.. رحيل صادم لمصطفى العلي

عربي

مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث تصادم بمصر

مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث تصادم بمصر

السعودية تُحدد عقوبة ناقلي الحجاج المخالفين

السعودية تُحدد عقوبة ناقلي الحجاج المخالفين

(التايمز): نجل القذافي يستعد لرئاسة ليبيا

(التايمز): نجل القذافي يستعد لرئاسة ليبيا

مقتل 30 حوثياً والجيش اليمني يتقدم في البيضاء

مقتل 30 حوثياً والجيش اليمني يتقدم في البيضاء