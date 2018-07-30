شؤون فلسطينية

وزير الصحّة يتفقّد سير العمل في عدد من مراكز العلاج بالخليل

وزير الصحّة يتفقّد سير العمل في عدد من مراكز العلاج بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وزير الصحة د. جواد عوّاد، أمس، جولة تفقديّة إلى عدد من مراكز الرعاية الصحيّة الأولية في محافظة الخليل، لتفقّد احتياجاتها وسير العمل فيها.

ورافق الوزير في جولته عدد من رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية والمجتمع المحلي، والمدراء العامين في وزراة الصحة ومدراء مديريات الصحة في المحافظة.

وشملت الجولة مديريّة صحّة شمال الخليل ومركز بيت أولا للولادة الأمنة والطوارئ للإطلاع على احتياجاتها من الكوادر البشرية والأجهزة الطبيّة اللازمة.

كما شملت أيضاً عيادة رأس الطويل في سعير، ومركز الشهيدة رهام دوابشة للطوارئ والولادة الأمنة في بلدة الشيوخ والتي ستبدأ بتقديم العلاج للمواطنين الشهر المقبل.

وتفقد الوزير أعمال البناء في عيادة بيت عينون شمال مدينة الخليل، واختتم زياته في مديرية صحة الخليل لبحث ترتيبات زيارة رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله إلى المحافظة قريباً لافتتاح مراكز الطوارئ والولادة الأمنة في بيت أولا والشيوخ، كما بحث احتياجات المراكز الطبية من الكوادر البشرية والأجهزة الطبية وألية توزيعها حسب الاحتياج والاختصاص.

وقال وزير الصحّة، إن هذه الجولة تأتي ضمن العديد من الجولات التفقدية في مختلف محافظات الوطن، للإطلاع عن قرب عن سير العمل فيها والتأكدة من جودة الخدمات الطبيّة المقدّمة للمواطنين بأفضل صورة.

وأشار الوزير إلى الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عبّاس ورئيس الوزراء د. رامي حمد لله في دعم القطاع الصحي في الوطن.

وأكد الوزير على سياسية الوزارة في توفير العلاج للمواطنين في كل بقعة من الوطن وتوطينه وتوفيره بأفضل جودة.

وقد رافقه في زيارته مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة نزار مسالمة ومدير عام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة ومدير عام الشؤون المالية عبد الكريم حمادنة ومدير دائرة الهندسة والإنشاءات المهندس عماد الخطيب، وعدد من مدراء التمريض في الرعاية الصحية الأولية، والمدير الإداري والمالي فيها.







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