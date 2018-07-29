طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر يوم غدٍ الاثنين، سيكون للحافلات المرجعة من عمل اليوم الأحد، بالإضافة إلى الحافلتين الرابعة والخامسة من كشف (7/25).ونوهت إلى أن المسافرين المسجلة أسماؤهم في الحافلات السابقة عليهم التواجد الساعة السابعة صباحًا، في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس، وضرورة اصطحاب أمتعتهم للسفر معهم، مشددةً على ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.كما وأشارت إلى ضرورة إحضار التوكيل الرسمي "من الآباء أو وكلائهم"، الخاص بسفر الأبناء المرفقين مع أمهاتهم، من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.