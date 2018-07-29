شؤون فلسطينية

عريقات: الموقف الأمريكي ليس منحازاً لإسرائيل فقط.. بل انتقل ليحل محل نتنياهو

عريقات: الموقف الأمريكي ليس منحازاً لإسرائيل فقط.. بل انتقل ليحل محل نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه لن يتم الوقوف ضد أي جهة أو فرد يقدم المساعدات للشعب الفلسطيني، ولكن عبر السلطة الوطنية الفلسطينية، معرباً عن أمله بأن تتكلل الجهود التي تبذل في مصر من أجل إنهاء الانقسام بالنجاح.

وقال عريقات في لقاء له عبر شاشة تلفزيون (فلسطين) مساء اليوم، الأحد: "إن الرئيس أعطى أولوية كاملة لإنهاء الانقسام، ونأمل من الأشقاء في مصر النجح في ذلك".

وفيما يخص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بين د. عريقات، أن الإدارة الأمريكية قطعت مبلغ 365 مليون دولار عن (أونروا)، لافتاً إلى أن الرئيس، شكل لجنة خاصة للحفاظ على الوكالة برئاسة الدكتور أحمد أبو هولي.

وحول المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، أوضح عريقات أن هذه المساعدات بلغت في عام 2012، 496 مليون دولار، معتبراً في الوقت ذاته، أن الموقف الأمريكي ليس منحازاً لإسرائيل فقط، وإنما انتقل ليحل محل نتنياهو.

وفيما يتعلق بقانون القومية الإسرائيلي، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن القيادة أرسلت 97 رسالة إلى جميع الدول، شرحت فيها أبعاد هذا القانون، وتأثيره على الشعب الفلسطيني، مبيناً في الوقت ذاته، أن كل القرارات التي اتخذها المجلس الوطني المتعلقة بالتحركات الدولية تمت.

وفي سياق ذي صلة، أشار عريقات إلى أن جميع الدول العربية لديها موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية، معرباً عن أمله بأن يتم قطع العلاقات، واتخاذ مواقف ضد كل دولة نقلت سفارتها إلى القدس.

وقال: "نقل سفارات ست دول إلى القدس، فإن ذلك يعني أنه سيفتح المجال أمام ثمانية دول على الأقل لنقل سفارتها إلى المدينة".

وحول اجتماع الجميعة العامة للأمم المتحدة المقبل، أكد عريقات أن سيتم يوم 2 أيلول/ سبتمبر، وسيناقش (صفقة القرن) والعلاقات مع إسرائيل، كما سيكون للرئيس الفلسطيني كلمة فيه.

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