شؤون فلسطينية

نيابة المرور تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا رقص خارج المركبة

نيابة المرور تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا رقص خارج المركبة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة صلح رام الله، اليوم الأحد، بهيئتين مختلفتين حكمين بحق متهمين قاما بالرقص خارج المركبة، بحيث قضى الأول بالسجن الفعلي لمدة شهرين على المتهم (م. ف) وقضى الثاني بالغرامة 180 ديناراً والحرمان من الرخصة بحق المتهم (ع. س).

ويأتي ذلك، وفق بيان صادر عن النيابة العامة، في إطار إجراءات الملاحقة القضائية التي تتولاها نيابة مكافحة الجرائم المرورية، وفق تعليمات النائب العام المستشار أحمد براك.

يذكر، أن نيابة مكافحة الجرائم المرورية، كانت قد حذرت المواطنين في السابق من القيام بتحدي (الرقص) خارج المركبة؛ لانطباق وصف جرم قيادة المركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، خلافاً للمادة 98 على هذه الممارسات والسلوكيات المرورية المرفوضة.

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