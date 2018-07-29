شؤون فلسطينية

السيسي: نعمل لتخفيف معاناة الفلسطينيين.. ونحن مع انسحاب إسرائيل لحدود 1967

السيسي: نعمل لتخفيف معاناة الفلسطينيين.. ونحن مع انسحاب إسرائيل لحدود 1967
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "ان مصر تعمل على التخفيف ما أمكن، من المعاناة التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، لذلك خلال الشهرين الأخيرين، كنا حريصين على أن يكون معبر رفح مفتوحاً، حتى نُيسّر على أهالي القطاع ما أمكن".

جاء في كلمة له خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، الذي عقده جامعة القاهرة مساء اليوم الأحد، مضيفاً: "نحن في قطاع غزة ومع السلطة الفلسطينية نسعى سعياً حثيثاً للمصالحة، حتى تكون هناك قيادة واحدة للتفاوض" مع إسرائيل.

وفي السياق، دعا السيسي، الرأي العام الإسرائيلي إلى اغتنام فرصة عظيمة للسلام متاحة في الوقت الراهن.

 قائلاً: "لدينا فرصة عظيمة للسلام في المنطقة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية"، مضيفاً: "هذا الحل لن يكون خصماً من أمن أو استقرار إسرائيل".

وفيما يتعلق بصفقة القرن، قال السيسي: "ان هذا التعبير تعبير إعلامي وليس سياسياً، ومصر مواقفها واضحة، نحن مع كل قرارات الأمم المتحدة، نحن مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ونحن مع (الانسحاب الإسرائيلي) اإى ما قبل حدود 1967".

وتَعِدُ الإدارة الأميركية منذ أشهر بخطة سلام لتسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، منذ قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل في نهاية 2017 الذي أثار غضب واحتجاج الفلسطينيين.

وقال السيسي: "إن مصر تحاول أن تكون عاملاً إيجابياً، وتمارس دورها بهدوء؛ من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي".

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