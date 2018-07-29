أبو شهلا: مصرون على الارتقاء بالإنتاج الزراعي ليصل إلى 30%

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير العمل، رئيس الصندوق الفلسطيني للتشغيل، الدكتور مأمون أبو شهلا، اليوم الأحد، في مقر صندوق التشغيل بمدينة غزة، ممثلين عن هيئة العمل التعاوني والاتحادات الزراعية والإسكانية التعاونية في قطاع غزة.واستمع الوزير أبو شهلا، الذي يرأس هيئة العمل التعاوني، إلى شرح من هؤلاء، حول أوضاع الاتحادات والجمعيات التعاونية في قطاع غزة.وأكد أبو شهلا، إصراره على الارتقاء بالعمل التعاوني في فلسطين، وتطويره بما يضمن رفع نسبة مساهمة هذا القطاع وخصوصاً القطاع الزراعي في الناتج القومي إلى 30%.وقال أبو شهلا: "بإمكان "التعاونيات" الإسهام ببناء اقتصاد قوي من خلال إقامة المشاريع الصغيرة والجمعيات التعاونية، كما هو الحال في الكثير من دول العالم المتقدمة".وشدد أبو شهلا على ضرورة أن تعمل الجمعيات التعاونية على تنفيذ المشاريع، وليس الاكتفاء بانتظار الحصول على المساعدات الخارجية فقط.كما شدد وزير العمل على أهمية دور الاتحادات الزراعية في حماية المزارعين، من خلال إنهاء عمل الوسطاء الذين يحرمون المزارعين من الفائدة المادية، كما دعا إلى استقطاب أشخاص متخصصين للعمل، وخوض الانتخابات في الاتحادات التعاونية لضمان النجاح وتطوير أدائها.واستعرض أبو شهلا نجاح العمل التعاوني، ودوره الريادي والتنموي في العديد من دول العالم، واشتراك شريحة واسعة من رعايا هذه الدول في الجمعيات التعاونية، كما هو الحال في الكويت وإيطاليا والدول الاسكندنافية.وقال: "لا يجوز أن يبقى الاهتمام بهذا القطاع مقتصراً على عدد محدود من المواطنين، والذي لا يتجاوز الثمانية آلاف مواطن".وأوضح أبو شهلا، أنه بحث مع ممثلي مؤسسات دولية وعلى رأسها منظمة (فاو) آليات إنجاح وتطوير القطاع التعاوني في فلسطين، وخصوصاً الزراعي من خلال تقديم هذه المؤسسة المساعدة لدخول المواد والمستلزمات الزراعية، وأصناف جديدة من المزروعات إلى فلسطين، وخصوصاً قطاع غزة، وكذلك عملها لضمان تصدير المنتجات.وأكد أبو شهلا، أنه سيبحث مع وزراء ومسؤولين من دول رائدة في هذا العمل من أجل الحصول على الخبرات والمساعدة؛ لتطوير أداء وعمل التعاونيات.