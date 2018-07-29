السيناتور بلاك: لقد مررنا مشروع قرار حظر بضائع المستوطنات رغم التحديات



وقالت بلاك من خلال ردها على رسالة الحملة بأن القرار كان تاريخي وبأن مكتبها تلقى العديد من الرسائل التي تثني على القرار.



وكانت "حملة المقاطعة – فلسطين" قد أرسلت رسالة شكر للسيناتور فرانسيس بلاك نيابة عن الشعب الفلسطيني لشكرها على دعمها الكبير لنضاله ضد الاحتلال.



وعبرت السيناتور بلاك عن سعادتها بقيام ايرلندا بهذه الخطوة التاريخية في سبيل تحقيق العدالة وتطبيق حقوق الانسان والقانون الدولي، وعبرت أيضاً عن سعادتها تجاه الرسائل التي وصلتها من الفلسطينيين الذين فرحوا برؤية ايرلندا تقف إلى جانبهم.



وقالت بلاك: " لقد انتصرنا في التصويت رغم كل التحديات لأن الناس ساهمت بتحريك القضية إلى الأمام."



وشكرت بلاك حملة المقاطعة على جهودها ووعدت بزيارة غزة التي قالت بأن أهلها يستحقوا الدعم وستفعل ما بوسعها لرؤية ايرلندا تقدم هذا الدعم.



وكان مجلس الشيوخ الايرلندي قد صادق على مشروع قانون تقدمت به السيناتور فرانسيس بلاك يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في يوليو 2018.





رام الله - دنيا الوطنقدرت السيناتور فرانسس بلاك، عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي، عالياً رسالة الشكر التي أرسلتها "حملة المقاطعة – فلسطين" على إثر تقدمها بمشروع قرار يطالب بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.والتي من خلالها تقدمت الحملة بدعوتها شخصياً وأعضاء آخرين في البرلمان الأيرلندي لزيارة قطاع غزة المحاصر ، ليروا بعينهم حجم المأساة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة منذ أكثر من 12 سنة.