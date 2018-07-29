صور.. الصحة تغلق مطعمين بالخليل إلى حين تصويب أوضاعهما

رام الله - دنيا الوطنذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها أغلق مطعمين في مدينة الخليل، اليوم الأحد، إلى حين تطبيق الشروط الصحية فيهما.وأضافت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، أن إغلاق المطعمين جاء بالتعاون مع الضابطة الجمركية، فيما يعود سبب الإغلاق إلى عدم التزام أصحابهما بتوفير الظروف الصحية والبيئية المناسبة.وأشارت إلى أنها اضطرت إلى اتلاف كافة محتويات المطعمين المذكورين من مواد غذائية ولحوم وسلطات.