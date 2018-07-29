شؤون فلسطينية

صور.. الصحة تغلق مطعمين بالخليل إلى حين تصويب أوضاعهما

صور.. الصحة تغلق مطعمين بالخليل إلى حين تصويب أوضاعهما
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها أغلق مطعمين في مدينة الخليل، اليوم الأحد، إلى حين تطبيق الشروط الصحية فيهما.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، أن إغلاق المطعمين جاء بالتعاون مع الضابطة الجمركية، فيما يعود سبب الإغلاق إلى عدم التزام أصحابهما بتوفير الظروف الصحية والبيئية المناسبة.

وأشارت إلى أنها اضطرت إلى اتلاف كافة محتويات المطعمين المذكورين من مواد غذائية ولحوم وسلطات.




أخبار ذات صلة

السيسي: نعمل لتخفيف معاناة الفلسطينيين.. ونحن مع انسحاب إسرائيل لحدود 1967

السيسي: نعمل لتخفيف معاناة الفلسطينيين.. ونحن مع انسحاب إسرائيل لحدود 1967

شكري: ندعم قيام دولة فلسطينية مستقلة.. ملادينوف: الأمم المتحدة تدعم جهود مصر بالمصالحة

شكري: ندعم قيام دولة فلسطينية مستقلة.. ملادينوف: الأمم المتحدة تدعم جهود مصر بالمصالحة

أبو شهلا: مصرون على الارتقاء بالإنتاج الزراعي ليصل إلى 30%

أبو شهلا: مصرون على الارتقاء بالإنتاج الزراعي ليصل إلى 30%

الصحة والضابطة الجمركية توقفان مطعماً عن العمل في الخليل

الصحة والضابطة الجمركية توقفان مطعماً عن العمل في الخليل

القدرة: استشهاد مواطن في حادث عرضي بخانيونس

القدرة: استشهاد مواطن في حادث عرضي بخانيونس

هنية يُهاتف وزير الخارجية القطري.. ماذا بحثا؟

هنية يُهاتف وزير الخارجية القطري.. ماذا بحثا؟

فيديو: جوال تحتفي بأبطال أكاديمية المحترفين لكرة القدم

فيديو: جوال تحتفي بأبطال أكاديمية المحترفين لكرة القدم

بملايين الشواكل.. سلطات الاحتلال تقرر بناء مشروع استيطاني جديد في سلوان

بملايين الشواكل.. سلطات الاحتلال تقرر بناء مشروع استيطاني جديد في سلوان

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

أبو شهلا: مصرون على الارتقاء بالإنتاج الزراعي ليصل إلى 30%

أبو شهلا: مصرون على الارتقاء بالإنتاج الزراعي ليصل إلى 30%

صور.. الصحة تغلق مطعمين بالخليل إلى حين تصويب أوضاعهما

صور.. الصحة تغلق مطعمين بالخليل إلى حين تصويب أوضاعهما

الصحة والضابطة الجمركية توقفان مطعماً عن العمل في الخليل

الصحة والضابطة الجمركية توقفان مطعماً عن العمل في الخليل

فيديو: جوال تحتفي بأبطال أكاديمية المحترفين لكرة القدم

فيديو: جوال تحتفي بأبطال أكاديمية المحترفين لكرة القدم

بملايين الشواكل.. سلطات الاحتلال تقرر بناء مشروع استيطاني جديد في سلوان

بملايين الشواكل.. سلطات الاحتلال تقرر بناء مشروع استيطاني جديد في سلوان

المدلل: اجراءات (أونروا) تتماهى مع صفقة القرن وتهدف لشطب حق العودة

المدلل: اجراءات (أونروا) تتماهى مع صفقة القرن وتهدف لشطب حق العودة

طالبات من تخصصات الإعلام والطب البشري بجامعة النجاح يختتمن منحة تدريبية بمصر

طالبات من تخصصات الإعلام والطب البشري بجامعة النجاح يختتمن منحة تدريبية بمصر

البرغوثي: اختطاف سفينة كسر الحصار على غزة عمل اجرامي

البرغوثي: اختطاف سفينة كسر الحصار على غزة عمل اجرامي

منوعات

فيديو: مروة راتب تكشف حقيقة سجنها بسلطنة عُمان

فيديو: مروة راتب تكشف حقيقة سجنها بسلطنة عُمان

فيديو: هند البحرينية تسرق أغنية لسميرة سعيد.. شاهد الشبه بنفسك

فيديو: هند البحرينية تسرق أغنية لسميرة سعيد.. شاهد الشبه بنفسك

فيديو: بإشراف زوجها.. داليا مبارك تستعد للولادة بتمارين قاسية

فيديو: بإشراف زوجها.. داليا مبارك تستعد للولادة بتمارين قاسية

بعد ارتباطه العرفي وخمس زيجات.. زواج &#34;أحمد الفيشاوي&#34;.. فمن العروس؟

بعد ارتباطه العرفي وخمس زيجات.. زواج "أحمد الفيشاوي".. فمن العروس؟

حليمة بولند ترد على &#34;طلاقها&#34; بفيديو جريء على البحر في لبنان

حليمة بولند ترد على "طلاقها" بفيديو جريء على البحر في لبنان

إسماعيل ابن الفنانة الراحلة &#34;هياتم&#34; الذي أنكرته يظهر مجدداً

إسماعيل ابن الفنانة الراحلة "هياتم" الذي أنكرته يظهر مجدداً

هياتم تزور هالة صدقي في منامها.. والأخيرة تعتذر لها

هياتم تزور هالة صدقي في منامها.. والأخيرة تعتذر لها

جيمس بوند يلتقط صوراً تذكارية مع محمد صلاح

جيمس بوند يلتقط صوراً تذكارية مع محمد صلاح

هل نُفذت وصيتها؟ شاهد جنازة الفنانة &#34;هياتم&#34;

هل نُفذت وصيتها؟ شاهد جنازة الفنانة "هياتم"

توفي وحيدًا في منزله منذ يومين وهكذا اكتشفوا الجثة.. رحيل صادم لمصطفى العلي

توفي وحيدًا في منزله منذ يومين وهكذا اكتشفوا الجثة.. رحيل صادم لمصطفى العلي

عربي

مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث تصادم بمصر

مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث تصادم بمصر

السعودية تُحدد عقوبة ناقلي الحجاج المخالفين

السعودية تُحدد عقوبة ناقلي الحجاج المخالفين

(التايمز): نجل القذافي يستعد لرئاسة ليبيا

(التايمز): نجل القذافي يستعد لرئاسة ليبيا

مقتل 30 حوثياً والجيش اليمني يتقدم في البيضاء

مقتل 30 حوثياً والجيش اليمني يتقدم في البيضاء