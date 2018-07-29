الصحة والضابطة الجمركية توقفان مطعماً عن العمل في الخليل















رام الله - دنيا الوطنأوقفت الصحة والضابطة الجمركية اليوم الأحد 29/7/2018 في محافظة الخليل، مطعماً عن العمل؛ لافتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية، وذلك ضمن جولات تفتيشية مشتركة على المطاعم والمحلات بالمحافظة.وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، بأنه ومن خلال جولات ميدانية مشتركة للضابطة الجمركة ومديرية صحة الخليل على المحلات والمطاعم والملاحم داخل المدينة وضواحيها؛ لتحقيق وضمان الأمن الغذائي والصحي للمواطنين وضمان جودة السلع والمنتجات الفلسطينية، تم من خلالها اليوم إيقاف مطعم عن العمل، يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وإتلاف كمية من الدجاج غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإبلاغ صاحب المطعم بضرورة تصويب وضعه، والإلتزام بإشتراطات السلامة الصحية والبيئية، ومنحة لائحة اشتراطات ومتطلبات، والتنبيه عليه بعدم مباشرة العمل قبل تنفيذ اللازم، والحصول على إذن خاص من مديرية الصحة.وأضاف البيان، أن هذه الجولات ستستمر حتى تطبيق كافة الاشتراطات الصحية في كافة المطاعم، وأماكن تحضير وإعداد الأطعمة، حفاظاً على صحة المواطنين والصحة العامة.