القدرة: استشهاد مواطن في حادث عرضي بخانيونس





وأشار القدرة في تصريح له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ان المواطن الأسطل استشهد بعد تعرضه لحاد عرضي في مدينة خانيونس.





يشار إلى أن هناك حالتي وفاة وقعتا اليوم الأحد، الاولى لفتاة (19 عاما)، وجدت متوفية داخل منزلها، والثانية لطفل (13 عاما) بعد ان شنق نفسه في مخيم البريج وسط القطاع.









رام الله - دنيا الوطنأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، عن استشهاد المواطن حسن كامل سليمان الأسطل (38 عاما) بخانيونس جنوب قطاع غزة.