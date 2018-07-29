هنية يهاتف وزير الخارجية القطري.. ماذا بحثا؟

رام الله - دنيا الوطنهاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث معه جهود الدوحة والقضية الفلسطينية.وذكرت مصادر مطلعة أن الاتصال تناول تطورات القضية الفلسطينية، والمبادرات المختلفة الهادفة لكسر الحصار عن قطاعغزة، عدا عن المشاريع الهادفة لإيجاد حلول للصعوبات التي يواجهها سكان القطاع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وقالت المصادر: "إن الطرفان بحثا الجهود المبذولة للتهدئة في غزة بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي".وأشارت المصادر إلى أن هنية شكر الوزير القطري على جهود الدوحة المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناة المواطنين في غزة، وجهود قطر "المكوكية" للتهدئة وتجنيب القطاع حربًا جديدة مع الاحتلال.