فيديو: جوال تحتفي بأبطال أكاديمية المحترفين لكرة القدم



































رام الله - دنيا الوطناحتفت شركة جوال بأبطال أكاديمية المحترفين الذين حصلوا على المركز الثاني في بطولة باريس الدولية في الحفل الذي أقيم ظهر اليوم الأحد بمقر الشركة غرب مدينة غزة.وكان في استقبال أبطال أكاديمية المحترفين أ. عبد الفتاح الشرفا المدير التجاري للشركة، أ. محمد الشرفا مدير التسويق والإعلام.وهنأ الشرفا أكاديمية المحترفين على الإنجاز الكبير الذي حققته في بطولة باريس الدولية والحصول على وصافة البطولة.وأكد الشرفا أن شركة جوال ستبقى راعية أبطال فلسطين والألعاب الرياضية من باب مسؤولياتها تجاه الشباب والرياضة.بدوره شكر إياد سيسالم رئيس أكاديمية المحترفين شركة جوال على رعايتها لأبطال أكاديمية المحترفين.وأكد سيسالم على ضرورة مساندة ودعم اللاعبين باعتبارهم نواة المنتخبات الوطنية في المستقبل.