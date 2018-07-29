البطش: دائرة الموظفين أعلنت أنها ستخصم من رواتب الموظفين الذين جاءوا للعمل

قالت الدكتورة آمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا): "تفاجأنا اليوم بنوع جديد من الابتزاز، وذلك بعد أن أبلغت دائرة الموظفين ممن جاءوا للدوام بأنه سيتم الخصم عليهم ما داموا يعملون، وكأنها تقول لهم بأنهم يعصون اوامر الادارة".









وقالت: "نحن مستمرون حتى تتراجع الادارة عن قرارها؛ لأننا نعي جيدا أن الازمة ليست مالية، حيث اننا قدما حلولا ومقترحات، ولكن للأسف كان ردها سلبي عليها، كما أننا ندرك جيدا بأن هذه هي البداية، وبعدها سيتم التخلص بموظفين اخرين".





وأضافت: "سيكون هناك كارثة في حال أن اعلن المفوض العام تأجيل العام الدراسي، ونرجو الا يتخذ هذا القرار، والا يحرم حوالي نصف مليون طالب فلسطيني من الذهاب الى مدارسهم".





وبينت البطش أن من بين الموظفين، كان يعمل منذ 20 الى25 عاما في الوكالة، معتبرة أن عقودهم من فئة (A) أي انها غير محدودة الأجل.









التفاصيل في الفيديو التالي..



























خاص دنيا الوطناكدت البطش في لقاء لـ "دنيا الوطن"، أنه لا تراجع عن الفعاليات، حتى تتراجع الوكالة عن بالقرار التي اتخذته بفصل 1000 موظف ممن هم على بند الطوارئ.