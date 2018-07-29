المدلل: اجراءات (أونروا) تتماهى مع صفقة القرن وتهدف لشطب حق العودة

أكد احمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، أن وقف عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، هي بداية تتخذها الوكالة، لتصفية حق اللاجئين، كما أنها تتماها مع صفقة القرن التي جاء بها ترامب والتي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية.وقال المدلل في لقاء لـ "دنيا الوطن": "الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يقف متفرجا امام شطب ثوابته التي ناضل من أجلها عشرات السنين".وأضاف: "نتنياهو وترامب يحاولان الان أن ينفذا اجندة صفقة القرن، لذا نحن على وعي بما يحدث في القضية الفلسطينية، ولا نرضى بأن تمر مثل هذه المؤامرات على شعبنا، وبالتالي جئنا بهذه الاحتجاجات والفعاليات لنعلن موقفنا الواضح بأن وكالة (أونروا) أسست اصلا من اجل التشغيل واغاثة اللاجئين الفلسطينيين، ولا تزال مهامها قائمة طالما ان هناك لاجئين فلسطينيين".وبين المدلل أن وظيفة (أونروا) بأن تستمر في اداء خدماتها وتشغيل اللاجئين الى ان تحل القضية الفلسطينية استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.ولفت القيادي في الجهاد الاسلامي إلى أن الشعب الفلسطيني بكل فصائله موحد في مواجهة هذه الاجراءات التعسفية.وفي السياق، قال المدلل: "عندما قلصت الادارة الامريكية من دعمها لوكالة (أونروا) فانها تريد شطب حق العودة من خلال انهاء عمل الوكالة، وهذا تماهي مع المواقف الاسرائيلية لاستهداف القضية الفلسطينية، وهذا ما يتحرك من اجله الفلسطينيون".ودعا المدلل، منظمة التحرير الفلسطينية، بأن تستمر في مطالبها من خلال الامم المتحدة بالابقاء على وكالة (أونروا) وأداء مهامها، وأن تحافظ على حق اللاجئين بالعودة".وطالب، الفلسطينيين بأن يصعدوا من احتجاجتهم، في ظل الاجراءات التي تتخذها وكالة (أونروا)، مطالبا الوكالة بمراجعة حساباتها؛ لأن ذلك لن يدفع الى الامن والاستقرار في المنطقة.