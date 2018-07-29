البطنيجي: مصرع طفل (13 عاما) بعدما شنق نفسه داخل منزله وسط القطاع

خاص دنيا الوطنلقي طفل (13 عاما) مصرعه، مساء اليوم الاحد، بعدما أقدم على شنق نفسه دالخ منزله في مخيم البريج وسط قطاع غزة.بدوره قال العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة في تصريح صحفي لـ "دنيا الوطن": "وصل مستشفى الاقصى جثة هامة للطفل (ف ، ح)، (13 عاما)، بعدما شنق نفسه بحبل في منزله بمخيم البريج وسط قطاع غزة".