شاهد ماذا فعل متسابق سعودي لدى رؤيته أعلام إسرائيل وإيران.. من إختار؟
رام الله - دنيا الوطن
انتشر بشكل واسع، مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصًا سعوديًا يحمل علم بلاده، في مسابقة عالمية، ضمن أعلام دول أخرى.
ولدى اقتراب متسابق إسرائيلي منه، قام المواطن السعودي، بالانسحاب باتجاه المتسابقون الآخرون، ليصطف بجانب متسابق يرفع علم إيران، وسط تصفيق حاد من الحاضرين.
شاهد الفيديو..
انتشر بشكل واسع، مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصًا سعوديًا يحمل علم بلاده، في مسابقة عالمية، ضمن أعلام دول أخرى.
ولدى اقتراب متسابق إسرائيلي منه، قام المواطن السعودي، بالانسحاب باتجاه المتسابقون الآخرون، ليصطف بجانب متسابق يرفع علم إيران، وسط تصفيق حاد من الحاضرين.
شاهد الفيديو..
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