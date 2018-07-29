عهد التميمي توجه رسالة للاحتلال: "انقلع".. سأدرس القانون الدولي لأطالب بمحاكمة قادة الاحتلال



وأعلنت عهد عن مقاطعتها لكافة الوسائل الاعلامية الاسرائيلية، قائلة: "أي سؤال سيوجه لي من وسائل اعلامية إسرائيلية لن أجاوب عليها".



وحول مستقبلها الدراسي، قالت عهد: "خلال فترة اعتقال كنت خائفة الا أكمل دراستي في الثانوية العامة، ولكني تمكنت من ذلك"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستواصل دراستها الجامعة وسوف تتخصص في القانون الدولي؛ كي تقدم قادة الاحتلال للمحاكمة.



وفيما يتعلق بوضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائلية أكدت الاسيرة المحررة، أن الاسرى يتلقون معاملة سيئة للغاية.



ووجهت عهد رسالة الى الاهالي في قطاع غزة، قائلة: "احيي اهالي قطاع غزة المستمرون في مسيرات العودة"



وفي نهاية كلمتها، شكرت عهد التميمي، كل من وقف معها خلال وجودها في الاسر، باعثة برسائل تضامن مع سكان الخان الاحمر ومع مسيرات العودة، متمنية ان تتواصل حملات الدعم حتى يتم اخراج كافة المعتقلين من سجون الاحتلال.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد أفرجت صباح اليوم عن عهد التميمي ووالدتها ناريمان من سجن هشارون بعد اعتقال دام ثمانية أشهر.













رام الله - دنيا الوطنوجهت الاسيرة المحررة الفلسطينية عهد التميمي رسالة تحدي للاحتلال الاسرائيلي خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد عقب الافراج عنها وعن والدتها ناريمان، قائلة فيها: "انقلع عن ارضنا".