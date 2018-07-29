طالبات من تخصصات الإعلام والطب البشري بجامعة النجاح يختتمن منحة تدريبية بمصر

رام الله - دنيا الوطناختتمت مجموعة من الطالبات من تخصصات الإعلام والطب البشري في الجامعة منحة تدريبية لمدة شهر في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، علمن أن الطالبات حصلن على المنحة من خلال مركز التدريب العملي في جامعة النجاح الوطنية.وتضمنت المنحة تدريبياً عملياً لما درسته الطالبات في جامعة النجاح، وفي نهاية التدريب تم تخريج الطالبات في حفل حضره السفراء من مختلف الدول العربية، علماً أن التدريب ضم دول عربية أخرى كالعراق والأردن واليمن وعُمان إلى جانب فلسطين.وتضمنت المنحة بالإضافة للتدريب سياحة للتعرف على الحضارة المصرية.وشملت المنحة التدريبية الطالبات: نغم أولاد محمد، نور عمر هندي، مرح رمضان، لونا الحوح، داليا محمد، فريدة كيلاني، عرين العبدالله، دنيا المصري، أسيل صمودي، أشرقت نمروطي، رقيه سلام، بلقيس نصار.