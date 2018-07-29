شؤون فلسطينية

البرغوثي: اختطاف سفينة كسر الحصار على غزة عمل اجرامي

البرغوثي: اختطاف سفينة كسر الحصار على غزة عمل اجرامي
رام الله - دنيا الوطن
اشاد د. مصطفى البرغوثي ببسالة المتضامنين الدوليين المشاركين في سفن كسر الحصار على غزة و الذين اختطفتهم القوات الاسرائيلية ظهر اليوم و اقتادت سفينتهم الى اسدود .

و طالب البرغوثي المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للافراج الفوري عن السفينة المختطفة و ركابها من المتضامنين.

وقال البرغوثي ان جريمة اسرائيل لن توقف توجه مزيد من اساطيل الحرية لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، كما لن توقف تصاعد المقاومة الشعبية بكل اشكالها، و اشاد البرغوثي بالمناضلتين عهد وناريمان التميمي و ما قدمتاه من نموذج يحتذى  في الصمود في سجون الاحتلال و الكفاح الشعبي ضده. 

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