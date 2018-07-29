ستة قتلى واجلاء الآلاف بسبب الحرائق المنتشرة في كاليفورنيا





وتسبب الحريق في هذه المقاطعة بانقطاع التيار الكهربائي بسبب الأضرار التي سببتها ألسنة اللهب في كيلومترات عديدة من شبكة التوزيع.



وفي اتجاه الشمال، يستمرّ حريق "فيرغوسون" تقدمه قرب متنزه يوسيميتي الوطني الذي أغلق جزئيا، وخصوصا "يوسيميتي فالي" الذي لن يعاد فتحه قبل مساء الثالث من آب/أغسطس.



وأوضح مركز "انسيويب" للاعلام حول الحوادث في بيان نُشر صباح السبت، أن هذا الحريق الذي اندلع في 13 تموز/يوليو التهم 20 ألف هكتار وبقي محصورا في 29%، حتى الجمعة. وقضى رجل اطفاء في الحريق في حين أصيب سبعة آخرين.



وحذر جهاز الطوارئ الرسمي أن "خطر الحرائق يستمر في الارتفاع في جميع أنحاء كاليفورنيا". وكتب في تغريدة "تأكدوا من أن عائلاتكم وأصدقاءكم مستعدين للاجلاء. كونوا حذرين".



وبحسب المركز الوطني لتنسيق الحرائق، كان 36 حريقا مشتعلا صباح السبت في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقد اجتاح أكثر من 93 هكتارا من الأراضي التي يديرها جهاز الغابات الوطني.



ومساء الجمعة، كان الحريق قد أتى على مساحة 20 ألف هكتار، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفرنسية.ولم يتمّ تطويق إلا 5% من هذا الحريق الذي امتد خلال الليل "في جميع الاتجاهات مع توسع كبير"، بحسب رجال الاطفاء. وكانت أعمدة الدخان تتصاعد بسرعة فوق موقع الحريق "كار".وقضت ميلودي بليدسو البالغة 70 عاما مع حفيدي ابنتها جيمس روبرتس (5 سنوات) وإميلي روبرتس (4 سنوات) في الحريق "كار" عندما حاصرت النيران المنزل المتنقل الذي كانوا في داخله، حسب ما أعلنت العائلة.في المحصلة، تم اجلاء 38 ألف شخص من مقاطعة شاستا نظرا لما وصفه حاكم ولاية كاليفورنيا جيري بروان بأنه وضع "خارج عن السيطرة".ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت مرسوما يأمر هيئة ادارة الحالات الطارئة بدعم سلطات المقاطعة.في جنوب كاليفورنيا، أعلن جهاز حماية الغابات أن "أكثر من 1300 رجل اطفاء يكافحون حريق +كرانستون+ الذي دمّر خمسة منازل وأدى إلى اغلاق الطرق واجلاء حوالى سبع آلاف شخص".وأتت النيران التي تلتهم منذ الأربعاء غابة سان بيرناردينو على قرابة 150 كلم باتجاه جنوب شرق لوس انجليس، على حوالى 5300 هكتار ولم يتم السيطرة إلا على 17% من هذا الحريق بحسب بيان صدر عند الساعة 17,00 من السبت.ويهدد هذا الحريق حوالى 4900 مبنى وقد أصيب ثلاثة رجال اطفاء بجروح فيه.أوقف رجل يبلغ من العمر 32 عاما ويدعى براندون ماكغلوفر بعيد اندلاع الحريق. ويُشتبه بأن يكون قد تسبب بتسعة حرائق في جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد ووجهت إليه صباح الجمعة 15 تهمة بالحرق المتعمد لكنه دفع ببراءته.وأعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ في هذه المقاطعة، الأمر الذي يسمح باستخدام وسائل اضافية.