صيدم يكرم الطلبة المشاركين بمؤتمر الشباب العرب في الأردن

رام الله - دنيا الوطنكرم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، الطلبة المشاركين بمؤتمر الشباب العرب الدولي السابع والثلاثين والذي عقد مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان تحت شعار"مشاركة الشباب في تحقيق العدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية المستدامة".وحضر مراسم التكريم، مدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور، ومدير تربية بيت لحم سامي مروة، ورئيس قسم الموسيقى في الوزارة إيمان الأحمد، ورئيسة الوفد الطلابي مديرة مدرسة بنات بيت لحم الثانوية ابتسام العبد.وفي هذا السياق، أشاد صيدم بمشاركة الوفد الطلابي في هذا المؤتمر والتي استطاع من خلالها الوفد إيصال صورة مشرقة عن الشعب الفلسطيني وشبابه وإصرارهم على التميز على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يمرون بها، مشدداً على اهتمام الوزارة بمثل هذه المشاركات التي تسهم في صقل شخصية الطلبة والشباب وإتاحة الفرص أمامهم للتعبير عن مكنوناتهم وطموحاتهم ورغباتهم في قيادة التغيير المنشود.يُشار إلى أن الوفد ضم أربعة طلبة هم: محمد ربيع وداليا رمضان وريم العزة وأحمد قديمات من مديرية تربية بيت لحم، حيث قدّم الطلبة فقرة فلكلور شعبي فلسطينية حازت على إعجاب المشاركين في المؤتمر.