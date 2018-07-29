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مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث تصادم بمصر

مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث تصادم بمصر
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 22 آخرون، في حادث تصادم بين حافلة تقل عمال مصنع وشاحنة، بالقرب من مدينة بور سعيد المصرية، بحسب ما أكدته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

ونقلت الوكالة عن أمجد عبد الفتاح، مدير أمن بورسعيد، التي تقع شمال شرقي القاهرة، قوله: "تم الدفع بعشر سيارات إسعاف للتعامل مع الحادث".

وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب رعونة القيادة، وسوء حالة الطرق، وتهالك بعض السيارات.

وفي حادث منفصل، خرج عدد من عربات قطار ركاب عن سكة الحديد في محافظة أسوان بأقصى جنوب مصر، وقالت النيابة العامة في بيان: إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.

وذكرت الوكالة في وقت لاحق، أن وزير النقل هشام عرفات، أصدر قراراً بإقالة سيد سالم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتكليف محمد رسلان، بتولي أعمال رئيس الهيئة.

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