الخضري يستنكر اعتقال متضامني سفن الحرية ويؤكد أن رسالتهم وصلت

استنكر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي لسفن كسر الحصار عن غزة في المياه الدولية، ومنعهم من الوصول، واعتقالهم واقتيادهم إلى ميناء أسدود.





وقال الخضري في تصريح صحفي، وصل (دنيا الوطن) نسخة عنه: إن المتضامنين على متن السفن من عدة جنسيات أجنبية، جاؤوا بطريقة قانونية، ووصولهم شواطئ غزة، حق كفله القانون الدولي.





وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي، يُمارس قرصنة بحرية بحق متضامنين مسالمين مدنيين، جاؤوا برحله إنسانية تهدف لكسر الحصار الظالم عن غزة.





ووجه رسالة للمتضامنين، "رسالتكم وصلت، وأنتم وصلتم بهذه الروح، وهذا التعاطف، وهذا التضامن العالي، رغم أن الاحتلال منع وصول سفنكم".





وأشار الخضري، إلى أن الحصار الإسرائيلي يشتد على غزة، حيث يغلق الاحتلال (معبر كرم أبو سالم) بشكل شبه كلي منذ عشرين يوماً، ويمنع ألف سلعة للقطاعين الصناعي والتجاري، وكافة مواد الخام من الدخول.





وأوضح، أن نسب الفقر والبطالة، ارتفعت بشكل أكبر مما كانت عليه، في ظل خطة الخنق الإسرائيلية بحق مليوني فلسطيني في غزة، التي تصل لحد عقوبة جماعية، وخرق فاضح للقانون الدولي.

رام الله - دنيا الوطن