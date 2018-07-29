بحرية الاحتلال تقود سفينة كسر الحصار لميناء أسدود.. ومطالبات بإعادة المتضامنين لبلادهم





وأشار أبو سلمية في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن بحرية الاحتلال، استولت على السفينة من على بعد 50 ميلاً من قطاع غزة، أي أنها كانت في المياه الدولية، واقتادتها إلى ميناء أسدود.





بدورها، دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار، المنظمات الحقوقية الدولية؛ للضغط على الاحتلال؛ لإعادة المتضامنين إلى بلادهم، وتسليم الأدوية والمساعدات للقطاع الصحي في غزة.





وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، قد أجرت اتصالات لاسلكية مع قبطان السفينة، تحذره من الاقتراب من قطاع غزة.

خاص دنيا الوطنأعلن أدهم أبو سلمية، الناطق باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، استولت على سفينة (عودة) التي كانت متجهة إلى القطاع.