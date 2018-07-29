الداخلية وهيئة مكافحة الفساد يُخرجان المشاركين بدورة بناء النزاهة لكبار الضباط

شارك رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، ووكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد منصور، بتخريج دورة (بناء النزاهة لكبار الضباط)، والتي امتدت على مدار4 أيام.





أكد السيد النتشة على أهمية التعاون، وتضافر الجهود لمكافحة الفساد والقضاء على أشكاله المختلفة، وأن الهيئة تقف مع أبناء الشعب الفلسطيني في خندق واحد؛ لبناء دولة حرة ونزيهة، تقوم على أساس العدل والمساواة، موضحاً بأن الشعب الفلسطيني يؤمن بالعدل والمساواة والنزاهة.



من جانبه، نقل اللواء منصور تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله، للإخوة المشاركين في هذه الدورة، معرباً عن دعم وتشجيع القيادة والحكومة الفلسطينية، لعقد وتنفيذ مثل هذه الدورات، وورشات العمل الهادفة إلى إكساب الكوادر العسكرية والمدنية مهارات عصرية لمواكبة التطورات العالمية، مما يؤدي إلى رفع قدراتهم وكفاءتهم؛ ليقدموا أفضل الخدمات لأبناء شعبنا العظيم.



كما أوضح اللواء منصور، أن هذه الدورة اكتسبت أهميتها من خلال الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مشاركة المرأة، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، حرصت على تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة في كافة مؤسساتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، وبخاصة أثر انضمام دولة فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة، وانضمامها للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وضرورة الالتزام بها.



بدورها، اوضحت ليزلي بينيت، من أكاديمية الدفاع البريطاني، أن الدورة هدفت لزيادة الوعي حول مفهوم الفساد وأهمية محاربته، مشيرة إلى أن الفساد لا يكون منفصلاً في مكان واحد داخل المؤسسة، وإنما يكون وجوده مترابطاً مع أشكال وأنشطة أخرى.



من جهته، أكد ديف الين مب، من أكاديمية الدفاع البريطاني، بأن أكاديمية الدفاع البريطاني، ستلتزم بدعم فريق التدريب الفلسطيني، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين.



وتأتي هذه الدورة، ضمن برنامج وزارة الداخلية، الهادف إلى تعزيز النزاهة في مؤسسات القطاعين الأمني والمدني.



رام الله - دنيا الوطن