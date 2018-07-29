الجامعة الإسلامية تخرج دفعة جديدة طلبة كلية التربية

احتفلت الجامعة الإسلامية بغزة في اليوم الرابع من احتفالات تخرج الفوج السابع والثلاثين "أفواج الحرية" بتخريج كوكبة جديدة من طلاب كلية التربية وطالبات تخصصات: الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي، وتعليم التربية الإسلامية، والتاريخ وأساليب تدريسه، وتعليم الاجتماعيات، وأقيم حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتور محمد سعدي العكلوك- نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء من مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة، وأعضاء من مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد سليمان أبو شقير- عميد كلية التربية، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية التربية، وعدد من الموجهين والتربويين ومدراء المدارس، والخريجون، والخريجات، وذووهم.





شبكة من العلاقات الدولية





وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية التربية، نوه الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن الجامعة الإسلامية تربطها شبكة من العلاقات الدولية مع أكثر من (160) شريكًا من مختلف أنحاء العالم في: بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا وماليزيا واليابان وكوريا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى الجامعات العربية، وعضوية في كثير من الاتحادات التي تضم الجامعات، منها: اتحاد الجامعات العالمية، واتحاد الجامعات الإسلامية، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد جامعات حوض المتوسط، واتحاد الجامعات الآسيوية.





وأوضح الأستاذ الدكتور فرحات أن الجامعة امتدت خدماتها التعليمية إلى قطاعات أخرى، حيث تقدم خدمة التعليم والتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة من صم ومكفوفين ومعاقين حركيًا، فضلاً عن اهتمام الجامعة في مجال رعاية الخريجين من خلال حاضنة الأعمال والتكنولوجيا التي تقدم خدمة احتضان الأفكار الريادية للخريجين لبدء أعمال خاصة بهم.





كلمة الخريجين





شكر الخريج محمد عماد السلطان –في الكلمة التي ألقاها نيابة عن خريجي وخريجات كلية التربية- الجامعة الإسلامية على جهودها في تقديم الخدمة الأمثل لطلبتها من توفير الأساتذة الأكفاء، والتخصصات النوعية، والمختبرات العلمية، والساحات الخضراء، وأكد الخريج السلطان حرص الجامعة على دعم وتعزيز الجانب التطبيقي والمهني من خلال تدريب الطلبة في مختلف القطاعات المجتمعية بما يسهم في دمجهم في المجتمع؛ الأمر الذي ينمى من قدراتهم، ويصقل مواهبهم، ويثري تجاربهم العلمية والعملية.





بروتوكول التخرج





وقد طلب الأستاذ الدكتور أبو شقير من نائب رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.





فيما يلي أسماء الخريجين والخريجات في برنامجي الدراسات العليا والبكالوريوس في كلية التربية:





خريجو كلية التربية برنامج الدراسات العليا (طلاب)





احمد عبدالله عوده أبومصطفى، باسل محمد جمعة عبد الكريم الزعانين، حازم احمد احمد ابوعلي، حسام جهاد حمدان فرج الله، سامر محمود محمد الشريف، ضياء الدين عوني محمد لولو، طارق محمد عبدالرحيم مهنا، عثمان محمد عثمان العثماني، على عمر درويش الحلو، محمد رفيق خليل بعلوشة، محمد محمود احمد الخريبي، محمود احمد سالم الغوطي، يوسف أحمد محمد النمروطى، أحمد محمد جادالله ضهير، أسامة محمود يوسف حمدان، احمد عليان ابراهيم عيد، احمد وليد شلاش شبير، حسام صالح سالم جبر، خميس علي حسن ابوحصيرة، صقر سعيد فؤاد بنات، علاء ماهر عطوه الشافعي، علاء نصر يوسف ابوعبيد، علي محمد نجيب كامل صايمه، محمد جاسر زكي عفانة، منذر يوسف سلمان أبوالعطا، نادر فرج عبدالعاطي ابوريا، وائل محمد طلب اسماعيل، سائد عطاالله سالم السرساوي، أحمد فضل حمدان الاغا، احمد سعيد احمد دوابة، انس أحمد محمد بعلوشة، جاسر حسين عميرة العمور، سامي موسى محمد الحوراني، صلاح الدين بكر سامي ابوصفيه، علم الدين أحمد محمود أبو السعود، فادي احمد محمد ابوهلال، فطين محمد اسماعيل البنا، محمد خالد فايز عبد القادر، محمد نواف مصباح الضعيفى، محمود ابراهيم عبدالرحمن ابواسد، محمود رائد عزيز الضاني، منار ثابت محمد صافي، موسى كمال موسى ابونمر، وسام اسبيتان يوسف صلاح، يونس اسعد حسين عطوان.









خريجات كلية التربية برنامج الدراسات العليا





آلاء عاطف محمد دبور أسعد، إلهام درويش أحمد حسونة، اسماء اسماعيل عودة ابوحيش، افنان سفيان اسماعيل رضوان، امجاد رضوان محمد كلاب، ايه وليد فايز حسين علي، رسمية جعفر زيدان أبوقاسم، رواء نبيل خليل عايش، ريم جمعة محمد ابو جويفل، سامية محمود خليل دهمان، ساميه سمير أحمد ارحيم، سجى محمد أحمد ابو مراد، سماح إحسان طه الحلبي، سها حمدي حمدان قشطه، صابرين سلمان احمد مزيد، صابرين يوسف محمد الخراز، غدير محمد دوش منصور، فاطمه يوسف سعيد الحايك، فدوى احمد محمد ابوشاويش، منهل صالح عمر فروانة، نائله نافذ عبد فتوح، نورة عدنان محمد نجم، هناء حسن احمد شقورة، هيا محمد محمد بحور مطر، وفاء حسين سليم مهدي، اسلام محمد على البطش، الاء عبد الكريم عاشور كعبر، بيسان خالد أحمد أبوشرخ، داليا محمد زياد ابراهيم سكيك، سمية عايد ديب حبيب، سها خليل ابراهيم ابو نصر، سهير عبدالله سلمان مغاري، عبير جبريل خالد المشهراوي، فاطمة فرحان عواد أبومدين، مريم عمران عبد ابو جبة، آلاء جهاد جاسر السعودي، آمال موسى أحمد السالمي، أحلام محمد عامر الشيخ، أريج نافذ محمود رحمة، أسماء جمال صبحى نبهان، إيمان حميد حماد أبوموسى، إيمان هشام عطية زقوت، اسراء عامر صلاح المبيض، اسراء محمد نافذ ادريس ابوزيادة، اسلام مؤمن محمود العاصي، اسماء يوسف حسن ابو شرخ، الاء محمود اسماعيل ابو الكاس، الاء مصطفى صالح البهنساوي، باسمة رمضان سالم الشاعر، براءه عبد العزيز عبد الله صيام، حنين كمال محمد عثمان، خلود رجب محمود ابو سهمود، دعاء يوسف عبدالله الاخرس، رنا نبيل منصور ابومعمر، رويدة موسى محمد ابو عوض، زينب جمال سعيد قشطه، سراء مجدي حميدان المصري، سماح سلامه سعيد التتر، سمر سميح عبد الرؤوف قعدان، سهام بشير مصطفى كلوسة، شيماء امين محمد الرقب، عبير عبيد سلمي ابو عريبان، فاطمه عليان عبد الرحمن الاشقر، فوزية محمود علي قاسم، لميس عمر خليل أبوشرخ، مي محمد سعيد البردويل، نيفين رياض ربحي الانقر، هاله اسماعيل حمدان المصري، هدى اسامه طلب فرج، هديل عز الدين ابراهيم الحداد، وجدان رمضان محمد عيسى، وجيده عمر محمد نتيل، ولاء حمزه عبد طبازه، ياسمين معين محمد الانقر، ياسمين ناصر يحيى ابو العون،









خريجو كلية التربية – برنامج البكالوريوس





قسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي





أحمد رأفت شكري مرتجى، عطيه وليد عبد الله ابو شمله، محمد شعيب زايد ابو ناهيه، محمد فايز داود البطش، معتز اكرم علي الخطيب.





قسم الفيزياء وأساليب تدريسها





أحمد خليل محمود ابو عنزه، ادم تيسير محمد ابو شنب، عبد الله زيدان جودة عكاشه، صالح منصور مصطفى الصباغ.





قسم المرحلة الأساسية





أحمد عبد الكريم خالد السكافي، حمزه زياد جبري السيد، رامي فتحي ديب الملاحي، زكريا يحيى كامل شلدان، سليم نبيل شريف كحيل، عبيدة مازن محمد النخاله، عطا الله محمود سعيد المصري، عيسى فوزي عيسى العكلوك، فادي أسعد أحمد أبو عرمانه، محمد صلاح حسين الملفوح، محمد عطيه ابراهيم النباهين، محمد ناهض محمد جرادة، محمود طالب محمد حجازي، معاذ صلاح حسين ابو مرسه، مهند يحيى عليان جندية، ناصر تيسير أحمد السحار.





قسم تعليم التربية الإسلامية





أحمد دياب مسلم رفيع، أحمد رشاد مصطفى الأسطل، اسامه عبدالكريم رمضان شحاده، اكرم محمود احمد خليل، حسنين أمين محمد شملخ، صلاح الدين محسن علي ابوعيطة، عبد المجيد محمد عوض سليم صبره، غسان نعيم رجب القصاص، فهمي بسام فهمي جنينة، محمد عصام عبد الوهاب زيدان، محمود خليل جبر فرحات، موسى خليل موسى ابونصيرة، موسى ماجد زايد سمور.





قسم تعليم الرياضيات





أحمد حمدالله عوض حمدالله، اسامه اكرم محمد داود، انس سمير محمد شعبان، حسين خالد حسين ابو مغصيب، زكريا نبيل خليل صالحة، عبدالرحمن خطاب عمر قنديل، عبدالرحمن زاهر موسي حمد، محمد أحمد مصطفى سرور، محمود زهير حسن ابوالعمرين، مصطفى درويش مصطفى الحولي، مصطفى سليمان نصرالله الفرا.





قسم تعليم العلوم





طارق محمد فتحي فرج، على امين محمد مراد، محمد علي عبدالله معمر.





قسم تعليم اللغة الإنجليزية





أحمد جمال محمد السلول، أحمد زياد يوسف انشاصي، اسامه يوسف شحده الكحلوت، رضوان خميس دياب ابو عصر، عبد الصمد يعقوب عبد الهسي، محمد أحمد صالح ابو السبح، محمد شاكر ربيع ربيع، معتز أيمن أحمد البابا، ميسره محمد عثمان خزيق، وسيم منير مصطفى ابو موسى، ياسر نبيل عبد العال المصري، يوسف غازي محمد أبو وردة.





قسم تعليم اللغة العربية





أحمد شعبان محمود البهتيمي، ابراهيم اشرف ابراهيم المدهون، ابراهيم عطا محمد ابوسمعان، تيسير نبيل ربيع البطش، صالح صلاح خليل اصليح، عبدالناصر راسم حسن المدهون، غسان صلاح الدين علي ابو جلهوم، فادي حسام حسن التيتي، محمد عماد محمد السلطان، محمد مروان حمد عابد، محمود عبد القادر أحمد جادالله، محمود فؤاد سعدالله قنيطه.





قسم علم النفس





اسامة صالح احمد الخطيب.









خريجات كلية التربية – برنامج البكالوريوس





قسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي





اسماء ابراهيم سعد الدين ابو تيم، اسماء محمود محمود زقوت، اكرام نبيل مطيع شهوان، الاء نادر سلامه شبلاق، اميره مجدي أحمد الطلالقه، ايمان عبد الرازق موسى ابو غراره، بسمه باسم عطيه لافي، تهاني جمعه أحمد سعيديني، داليا عوني جميل المدهون، دعاء باسم عز الدين الكفارنه، دعاء بشير محمد زيدية، دعاء مرتجى صالح بنات، رنا حسن توفيق لبد، رنا عمر محمد الهبيل، ريهام فلاح شحده عوده، سجى اياد هاني الحسيني، سميه حسن علي الديراوي، سناء محمد حسن شحيبر، شموع سليم محمود شتات، شيماء محمد عطا ابو عجيرم، صادوف عوض محمد جمعه الغول، غدير فوزي رشيد طافش، فايزه وائل عودة شامية، فداء ماهر عبد الرحمن الرملي، فداء محمود عبد الفتاح العفيفي، قطر الندى علاء محمد ابو ركبه، لينا فايق سعيد النزلي، مجد فريد محمد العسكري، ناريمان محمد عبد الرازق صبيح، نبال وليد عبد عمر، نداء عدنان مصطفى ابوعيطه، نداء نهاد سعيد البطريخي، نور الهدى ناجي فايق السكني، نور تيسير سليمان القريناوي، نور حسن محمد عليان، نورا شعبان حسن النواتي، هبة علي إبراهيم الكحلوت، هدى اكرم خلف كرت، هيا أسعد محمد أبو الكاس، هيا تحسين حمدي مطر، وسام عزمي ابراهيم ابو طير، وفاء كمال محمد اليازجي، وفاء محمود حسين السيد، ولاء سامي يوسف نوفل، ياسمين منير شحادة الاشرم.









قسم التاريخ وأساليب تدريسه





اسلام بشير عطيه الداهوك، رزان ابراهيم سليمان ابو طعيمه، روان ماهر عبد عياد، سناء ابراهيم رشدي الحلو، نور محمود رمضان سلمن الاي.





قسم تعليم الاجتماعيات





آلاء فهيم زياده الغول، اماني يوسف محمد ابو العيش، سندس عبد المجيد مصطفى الاطرش، فايزه جهاد خضر الدحدوح، مكرم جميل سعيد اللقطه، هداية صخر سلامه ابو القمبز.





قسم تعليم التربية الإسلامية





أمل غالب عادل الدوس، إيمان خالد رجب شعبان، اسراء محمد علي السعدوني، اسراء ناصر عبدالله الغره، الاء ابراهيم صالح ارحيم، الاء محمد محمود الجعبري، امتياز يوسف محمد الخطيب، ايمان اسامه سالم داود، ايمان عادل ايوب شبير، ايه سلمان محمود العروقي، ساره يوسف موسى الهسي، شيماء خليل حسن ابودان، علا محمود حسني شراب، غدير سلمان محمد ابو راضي، مريم سامي أحمد الزيناتي، نهى توفيق مصطفى صيام، نور اكرم عيسى ابوسلمية، نور حسين عبد الهادي قديح، نورهان أيمن صبحي جربوع، هيا نمر محمد مدوخ، وفاء محمد عبدالله الكحلوت.





رام الله - دنيا الوطن