بنك فلسطين ينظم "هاكاثون بنك فلسطين" في رام الله وغزة

رام الله - دنيا الوطننظم بنك فلسطين مؤخراً، في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة، وبالتواصل عبر (الفيديوكنفرنس) مع مبنى الإدارة العامة في مدينة غزة "هاكاثون بنك فلسطين" والذي شارك فيه 52 مشاركاً ومشاركةً من موظفي مجموعة بنك فلسطين، ومجموعة من الشابات والشباب من خارج البنك للخروج بأفكار إبداعية للبنك.وعقد (الهاكاثون) وسط أجواء حماسية وتفاعلية على مدار يومين بحضور لجنة تحكيم، قامت باختيار 3 فرق فازت بمراكز متتالية (أول وثاني وثالث) من أصل 10 فرق مشاركة في (الهاكاثون)، فيما ساهم مجموعة من المدربين والمستشارين من مختلف التخصصات، في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإدارة الأعمال والمشاريع، والتسويق والمبيعات، حيث نتج عن (الهاكاثون) أفكار خلاقة وإبداعية.يعد هذا (الهاكاثون) الأول الذي يعقده بنك فلسطين، يختص بالخدمات المصرفية، ويأتي ذلك انطلاقاً من إيمانه بضرورة تعزيز القدرات الابداعية لدى الشباب الفلسطيني بشكل عام وموظفي البنك والشركات التابعة والشركاء المحليين بشكل خاص، وتحسين إمكانياتهم وتشجيعهم على التطوير المستمر لأعمالهم ومهامهم وتشجيعهم على التفكير وإطلاق المجال لابتكارات جديدة في كل المجالات التي يعملون بها.يُذكر بأن (الهاكاثون) هو فعالية تدريبية تفاعلية يجتمع فيها مجموعة من الأشخاص؛ ليتنافسوا على إنجاز مشروع معين أو حل مشكلة مطروحة من خلال طرح أفكار إبداعية متعددة بناء على خبراتهم السابقة، بحيث يتم اختيار المجموعة الفائزة ذات الفكرة الأمثل من خلال لجنة تحكيم، وبناء على معايير محددة ومكافأتها.