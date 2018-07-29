البطنيجي: وفاة فتاة داخل منزلها في رفح ولا شبهة جنائية والشرطة تُحقق





بدوره، أفاد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الفتاة (إ، ب)، (19 عاماً)، توفيت داخل ساحة منزلها اليوم، الأحد، نافياً في الوقت ذاته، وجود أي شبهة جنائية.





وأشار إلى أن الشرطة، فتحت تحقيقاً للوقوف على الأسباب الحقيقة للوفاة.









خاص دنيا الوطنتوفيت فتاة فلسطينية اليوم، الأحد، داخل منزلها الكائن في حي السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.