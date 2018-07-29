هذا موعد سفر حجاج فلسطين لهذا العام

أعلن الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية عن انتهاء إجراءات سفر حجاج دولة فلسطين للمحافظات الشمالية والجنوبية، حيث سيكون سفر حجاج المحافظات الشمالية على ثلاث دفعات ابتداء من تاريخ 6 / 7 / 9 -8-2018 عبر معبر الكرامة باتجاه الديار الحجازية .





أما موعد سفرحجاج المحافظات الجنوبية، سيكون ابتداء من تاريخ 5-8-2018، وانتهاء بتاريخ 8-8-2018 ولمدة أربعة أيام، وذلك عبر مطار القاهرة الدولي، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدية جدة .





وأوضح ادعيس، أنه تم توقيع اتفاقية ما بين الخطوط الجوية الفلسطينية، والخطوط الجوية المصرية؛ لنقل حجاج المحافظات الجنوبية، بواقع ثلاث رحلات في اليوم.





وقال ادعيس: إنه تم الاتفاق مع المسؤولين المصريين؛ لترتيب سفر حجاج المحافظات الجنوبية عبر الأراضي المصرية، مؤكداً أن الشقيقة مصر، قدمت بالفعل تسهيلات استثنائية لتيسير سفر حجاج قطاع غزة.





وبين ادعيس، أن الوزارة، بدأت هذا العام العمل بموسم الحج مبكراً، حيث قامت الوزارة بالاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالموسم، بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.





وقدم ادعيس، الشكر للرئيس محمود عباس، الذي يولي اهتماماً خاصاً ورعاية لتأمين سفر حجاج غزة، وتذليل كافة العقبات التي تواجهم من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية، وقنصلياتها في كل من القاهرة وعمان، ومن خلال سفارات فلسطين في الرياض والقاهرة.

رام الله - دنيا الوطن