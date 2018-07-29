النائب العام يترأس اجتماعاً للجنة إعداد دليل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

ترأس المستشار د. أحمد براك، صباح اليوم، الأحد، اجتماع اللجنة المكلفة، بإعداد دليل عمل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، الذي يتناول كافة جوانب العمل المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، وآليات التعامل مع مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص بهذا النوع من الجرائم لدى كافة الهيئات والوزارات، من أجل تنظيم العمل، وتوحيد الإجراءات بحضور أعضاء من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية.



أكد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة إسراع اللجنة في صياغة هذا الدليل، الذي سيصدر على هيئة سلسلة تتضمن الإجراءات والإرشادات المتعلقة بالتصرف بالقضايا ذات الطابع الاقتصادي، مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات للخروج بدليل استرشادي للعاملين على قضايا الجرائم الاقتصادية، كما ويوضح جمع الأدوار التفصيلة لجميع الشركاء العاملين في هذا الإطار.



من جانبه، أكد رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية الأستاذ ياسر حماد، على أن اللجنة ستبدأ بصياغة مواد الدليل بالتعاون مع المستشارين القانونين في كافة الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة من أجل الوصول إلى الغاية الممثلة في توحيد إجراءات العمل، وضبط حركة الملف ألتحقيقي من مرحلة جمع الاستدلال، انتهاء بمرحلة المحاكمة، وذلك لغايات التطبيق السليم لنصوص القانون.

رام الله - دنيا الوطن