الخضور: الدورة الثانية لامتحان (الإنجاز) يوم 4 أغسطس وتستمر لأسبوعين

خاص- دنيا الوطن

أكد صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي، أن الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة (الإنجاز) سيبدأ يوم 4 آب/ أغسطس، وسيستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر.

وقال الخضور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "تم تجهيز الترتيبات الخاصة بعقد الامتحان، والقاعات التي سيتقدم بها الطلبة في كافة محافظات الوطن بالضفة وقطاع غزة".

وأضاف: "الفئة المستهدفة من هذه الدورة، هم الطلبة غير المستكملين، والذين يرغبون في رفع معدلاتهم، وفي كافة الفروع والمباحث بما فيها الجانب العملي".

وتوقع الخضور، أن يكون عدد الطلبة الذين سيتقدمون للامتحان للفئتين 15 ألف طالب، منوهاً إلى أنه يتم فرز الأسماء، وحصرها حالياً حتى يكون هناك عدد دقيق، والذي سيتم الإعلان عنه في بيان صحفي خلال الإيام المقبلة.