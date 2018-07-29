البيراوي: انقطاع الاتصال مع سفينة (عودة) لكسر الحصار يعني السيطرة عليها





وكان أدهم ابو سلمية الناطق باسم اللجنة الدولية لكسر الحصار قد أعلن في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي، بأنه اذا تمت الامور كما خططت لها اللجنة فان سفينة عودة ستصل مساء اليوم، وان سفينة حرية ستصل بعدها بـ 24 ساعة.





وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لتوفير الحماية الدولية لسفن اسطول الحرية.

خاص دنيا الوطنأعلن زاهر البيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، أن الاتصال انقطع بسفينة (عودة) لكسر الحصار عن قطاع غزة، مفسراً أن ذلك يعني السيطرة عليها من قبل البحرية الإسرائيلية.وقال البيراوي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "تواصلت البحرية الإسرائيلية لا سلكيا مع سفينة (عودة)، وحذرتها من التقدم إلى قطاع غزة".