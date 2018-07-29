الإعلام الإسرائيلي: إطلاق نار على سيارة إسرائيلية شمال القدس ولا إصابات

أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، بأنه تم إطلاق نار اليوم، الأحد، على سيارة إسرائيلية، قرب مستوطنة (كوخاف يعقوب) شمالي مدينة القدس.





وأشارت القناة ذاتها، إلى أنه لم تقع إصابات، ولكن السيارة تضررت، منوهة في الوقت ذاته، إلى أن الجيش الإسرائيلي، يجري عمليات بحث عن المنفذين.





يشار إلى أن مدينة القدس، شهدت عملية طعن قبل أيام، نفذها الشاب محمد دار يوسف في مستوطنة (آدم) شمال القدس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، وإصابة اثنين آخرين.

رام الله - دنيا الوطن