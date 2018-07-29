شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مواد يشتبه أنها أثرية في جنين

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مواد يشتبه أنها أثرية في جنين
رام الله - دنيا الوطن
 قبضت الشرطة اليوم، على شخصين، وضبطت بحوزتهما (12) قطعة معدنية، يشتبه أنها أثرية في جنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات، توافرت للشرطة حول حيازة شخصين من سكان محافظة أريحا لقطع معدنية مختلفة الأشكال، يشتبه أنها أثرية، وأنهما متواجدان في مدينة جنين،  على الفور تحركت قوة من فرع شرطة الشياحة والآثار إلى مكان تواجدهما، وألقت القبض على المشتبه بهما، وضبطت بحوزتهما (12) قطعة معدنية، يشتبه بأنها أثرية.

وأكد البيان توقيف المشتبه بهما، والتحرز على المضبوطات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة، حسب الأصول، وإحالة القطع المضبوطة إلى مكتب وزارة السياحة والآثار لفحصها أصولاً.

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