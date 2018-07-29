شؤون فلسطينية

جامعة الأزهر تحصد المركز الأول (مشترك) في مسابقة Ramallah TechCamp

جامعة الأزهر تحصد المركز الأول (مشترك) في مسابقة Ramallah TechCamp
رام الله - دنيا الوطن
فاز فريق جامعة الأزهر- غزة ممثل بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات (قسم هندسة البرمجيات) بالمركز الأول (مشترك) في مسابقة مخيم التكنولوجيا: Ramallah TechCamp ، والتي عقدت في مدينة رام الله على مستوى جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة بعنوان: "Business Success Through Academic Excellence"

المشروع الذي عمل عليه الفريق عبارة عن نظام محوسب، وهو عبارة عن موقع إلكتروني، يعمل على تنظيم وإدارة المناقصات ما بين شركات التصدير والتجار، بحيث يستطيع التجار مراقبة ومتابعة المنتج في جميع مراحل عملية التصدير، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الثقة والشفافية ما بين الطرفين، حيث تم تطبيق النظام على شركة (هارفست) التابعة لمجموعة مسار المتخصصة في تصدير المحاصيل الزراعية في فلسطين.

وبهذه المناسبة، تلقى الأستاذ الدكتور هاني نجم، رئيس الجامعة رسالة تهنئة من القائمين على هذه المسابقة، تفيد بفوز فريق جامعة الأزهر- غزة بالمركز الأول، وبدوره أكد رئيس الجامعة على أن هذا الإنجاز الجديد يضاف لسلسة الانجازات التي تحققها الجامعة، وهو دليل آخر على أن الجامعة في تقدم وتطور مستمر، وعلى أن طلبتها وخريجيها على قدر عال من الكفاءة والريادة والتميز، مشدداً على أن الجامعة ستواصل جهودها الرامية إلى تنمية قدرات البحث العلمي للمشاركة الحقيقية في إنتاج المعرفة والتعرف على التحديات التي تواجه المجتمع والمشاركة في إيجاد الحلول العلمية المناسبة لها.

وشارك في المسابقة التي نظمتها مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة PSD، وبتمويل من القنصلية الأمريكية (8) جامعات فلسطينية، وتهدف المسابقة إلى تفعيل التعاون بين الجامعات الفلسطينية والقطاع الخاص، وتستهدف رواد الأعمال الشباب ومشاريع الـ Startups.

الجدير بالذكر، أن فريق جامعة الأزهر- غزة مكون من المهندس أحمد أبو سعدة، والمهندس إياد الكرنز، والمهندس فادي العمصي، والمهندس حسام حرز، والمهندس كريم عبد الواحد، والمهندس محمد عودة، والمهندس محمد الصبيحي، والمهندس مصعب فرحات، والمهندس محمد الشوا، ومشرف الفريق من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات الدكتور معمر اليازجي.

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