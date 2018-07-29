شؤون فلسطينية

صور: عهد التميمي تنتصر على إسرائيل من جديد عبر "تويتر"

صور: عهد التميمي تنتصر على إسرائيل من جديد عبر "تويتر"
الطفلة الفلسطينية عهد التميمي
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
تعايشت عائلة الطفلة عهد التميمي، والتي أفرج عنها ووالدتها منذ ساعات، مع الكثير من المشاعر المختلطة ما بين فرح ووجع ودموع، فخروج عهد ووالدتها من سجون الاحتلال، قد مَلأ كل بيت فلسطيني بالسعادة، أما عما تعرضت له الجميلة الشقراء من ظلم وتعذيب، فهو أمر أوجع كل من عرفها أو حتى سمع أخبارها. 

عهد قضت ثمانية أشهر في سجون الاحتلال، بتهمة واهية، وهي إعاقة عمل ومهاجمة الجنود الإسرائيليين، أثناء إعتدائهم شبه اليومي على منزلها ببلدة النبي صالح الفلسطينية، الواقعة بالقرب من رام الله. 

انتصرت الفلسطينية القوية عهد على الاحتلال الإسرائيلي جسدياً بُجرأتها، والوقوف أمام جنودهم بكل قوة، دون خوف منذ نعومة أظفارها، وانتصرت عليهم معنوياً بصمودها داخل سجونهم، وفي أقبية التحقيق.

واليوم تنتصر (التميمي) عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لقي خبر الإفراج عنها صدى في الأوساط العالمية، وتصدر وسم "Israeli " الأعلى تداولاً عبر (تويتر) بـ٦٥٫٨ ألف تغريدة داعمة للطفلة عهد، ولحقها في الدفاع السلمي عن أهلها وقريتها، وكاشفة عن وجه إسرائيل العنصري والحقيقي. 

غردت إحدى المشاركات في التضامن مع عهد عبر (تويتر)، "وأخيراً أطلق سراح عهد التميمي من السجون الإسرائيلية، قلبي أقل اكتئاباً اليوم، أنا فقط آمل أنها لم تتعرض للإساءه بأي طريقة، خلال وقتها في السجن، لقد كنت خائفه عليها وأحب قوتها". 


وأضاف آخر: سعيد جداً لسماع خبر الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، بعد الحبس غير القانوني لمدة ثمانية أشهر بالسجون الإسرائيلية، وقد أصبحت رمزا قوياً للمقاومة السلمية، ونضالها هو مثال علي أن القهر لا يمكن إلا أن يجعلك أقوي ولا يقهر أخلاقياً. 


فيما غرد José A. Díaz Sánchez " لقد تحررت اليوم عهد التميمي من السجن الإسرائيلي، لكنها وباقي الفلسطينيين، سيبقون تحت نيران إسرائيل".


وغردت Dana Arnaout : عهد التميمي واحدة من أقوي النشطاء الفلسطينيين، حرة مرة أخرى ❤️ ما يغيب دائماً عن عقولنا هو أن الحرية لا تُعطي أبداً بل تُنتزع.


وأضافت مؤسسة AmnestyInternational : أطلق سراح عهد التميمي للتو، بعد سجنها غير المشروع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وما زلنا نشعر بالسخط إزاء الظلم الذي سببه سجنها، وحقيقة أن العديد من الأطفال لا يزالون في السجون الإسرائيلية، وكثير منهم لا يرتكبون أي جرائم معترف بها. 

ويُذكر، أن قرية النبي صالح، تواجه غول الاستيطان القائم على أراضيها منذ عام 1976، حيث تم إنشاء مستوطنة (حلميش)، ثم بدأ الاحتلال الإسرائيلي توسيع المعسكر، وجلب مئات المستوطنين من مختلف أنحاء العالم، وإعادة تسكينهم في بيوت تم بناؤها على أراضي أهالي القرية، وحتى يومنا هذا، يقوم الاحتلال باقتحام القرية، وقتل أهلها بشكل شبه يومي. 


















أخبار ذات صلة

الجامعة الإسلامية تخرج دفعة جديدة طلبة كلية التربية

الجامعة الإسلامية تخرج دفعة جديدة طلبة كلية التربية

البطنيجي: وفاة فتاة داخل منزلها في رفح ولا شبهة جنائية والشرطة تُحقق

البطنيجي: وفاة فتاة داخل منزلها في رفح ولا شبهة جنائية والشرطة تُحقق

أبو هولي: مبادرة الرئيس فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال

أبو هولي: مبادرة الرئيس فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال

هذا موعد سفر حجاج فلسطين لهذا العام

هذا موعد سفر حجاج فلسطين لهذا العام

النائب العام يترأس اجتماعاً للجنة إعداد دليل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

النائب العام يترأس اجتماعاً للجنة إعداد دليل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

الخضور: الدورة الثانية لامتحان (الإنجاز) يوم 4 أغسطس ويستمر لأسبوعين

الخضور: الدورة الثانية لامتحان (الإنجاز) يوم 4 أغسطس ويستمر لأسبوعين

البيراوي: انقطاع الاتصال مع سفينة (عودة) لكسر الحصار يعني السيطرة عليها

البيراوي: انقطاع الاتصال مع سفينة (عودة) لكسر الحصار يعني السيطرة عليها

الإعلام الإسرائيلي: إطلاق نار على سيارة إسرائيلية شمال القدس ولا إصابات

الإعلام الإسرائيلي: إطلاق نار على سيارة إسرائيلية شمال القدس ولا إصابات

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

البطنيجي: وفاة فتاة داخل منزلها في رفح ولا شبهة جنائية والشرطة تُحقق

البطنيجي: وفاة فتاة داخل منزلها في رفح ولا شبهة جنائية والشرطة تُحقق

أبو هولي: مبادرة الرئيس فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال

أبو هولي: مبادرة الرئيس فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال

النائب العام يترأس اجتماعاً للجنة إعداد دليل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

النائب العام يترأس اجتماعاً للجنة إعداد دليل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

الإعلام الإسرائيلي: إطلاق نار على سيارة إسرائيلية شمال القدس ولا إصابات

الإعلام الإسرائيلي: إطلاق نار على سيارة إسرائيلية شمال القدس ولا إصابات

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مواد يشتبه أنها أثرية في جنين

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مواد يشتبه أنها أثرية في جنين

جامعة الأزهر تحصد المركز الأول (مشترك) في مسابقة Ramallah TechCamp

جامعة الأزهر تحصد المركز الأول (مشترك) في مسابقة Ramallah TechCamp

&#34;الخارجية&#34; نطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الحرب التهويدية على الوجود الفلسطيني

"الخارجية" نطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الحرب التهويدية على الوجود الفلسطيني

جوال تختتم فعاليات المخيم التدريبي الخاص ببرنامج (code For Palestine)

جوال تختتم فعاليات المخيم التدريبي الخاص ببرنامج (code For Palestine)

منوعات

فيديو: مروة راتب تكشف حقيقة سجنها بسلطنة عُمان

فيديو: مروة راتب تكشف حقيقة سجنها بسلطنة عُمان

فيديو: هند البحرينية تسرق أغنية لسميرة سعيد.. شاهد الشبه بنفسك

فيديو: هند البحرينية تسرق أغنية لسميرة سعيد.. شاهد الشبه بنفسك

فيديو: بإشراف زوجها.. داليا مبارك تستعد للولادة بتمارين قاسية

فيديو: بإشراف زوجها.. داليا مبارك تستعد للولادة بتمارين قاسية

بعد ارتباطه العرفي وخمس زيجات.. زواج &#34;أحمد الفيشاوي&#34;.. فمن العروس؟

بعد ارتباطه العرفي وخمس زيجات.. زواج "أحمد الفيشاوي".. فمن العروس؟

حليمة بولند ترد على &#34;طلاقها&#34; بفيديو جريء على البحر في لبنان

حليمة بولند ترد على "طلاقها" بفيديو جريء على البحر في لبنان

إسماعيل ابن الفنانة الراحلة &#34;هياتم&#34; الذي أنكرته يظهر مجدداً

إسماعيل ابن الفنانة الراحلة "هياتم" الذي أنكرته يظهر مجدداً

هياتم تزور هالة صدقي في منامها.. والأخيرة تعتذر لها

هياتم تزور هالة صدقي في منامها.. والأخيرة تعتذر لها

جيمس بوند يلتقط صوراً تذكارية مع محمد صلاح

جيمس بوند يلتقط صوراً تذكارية مع محمد صلاح

هل نُفذت وصيتها؟ شاهد جنازة الفنانة &#34;هياتم&#34;

هل نُفذت وصيتها؟ شاهد جنازة الفنانة "هياتم"

توفي وحيدًا في منزله منذ يومين وهكذا اكتشفوا الجثة.. رحيل صادم لمصطفى العلي

توفي وحيدًا في منزله منذ يومين وهكذا اكتشفوا الجثة.. رحيل صادم لمصطفى العلي

عربي

(التايمز): نجل القذافي يستعد لرئاسة ليبيا

(التايمز): نجل القذافي يستعد لرئاسة ليبيا

مقتل 30 حوثياً والجيش اليمني يتقدم في البيضاء

مقتل 30 حوثياً والجيش اليمني يتقدم في البيضاء

شاهد: السيسي يسمح لشباب مصريين بترقية وزير الدفاع إلى &#34;فريق أول&#34;

شاهد: السيسي يسمح لشباب مصريين بترقية وزير الدفاع إلى "فريق أول"

شاهد: الرئيس المصري يَردُّ على هاشتاغ (ارحل يا سيسي)

شاهد: الرئيس المصري يَردُّ على هاشتاغ (ارحل يا سيسي)