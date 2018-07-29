صور: عهد التميمي تنتصر على إسرائيل من جديد عبر "تويتر"





انتصرت الفلسطينية القوية عهد على الاحتلال الإسرائيلي جسدياً بُجرأتها، والوقوف أمام جنودهم بكل قوة، دون خوف منذ نعومة أظفارها، وانتصرت عليهم معنوياً بصمودها داخل سجونهم، وفي أقبية التحقيق.





واليوم تنتصر (التميمي) عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لقي خبر الإفراج عنها صدى في الأوساط العالمية، وتصدر وسم "Israeli " الأعلى تداولاً عبر (تويتر) بـ٦٥٫٨ ألف تغريدة داعمة للطفلة عهد، ولحقها في الدفاع السلمي عن أهلها وقريتها، وكاشفة عن وجه إسرائيل العنصري والحقيقي.





غردت إحدى المشاركات في التضامن مع عهد عبر (تويتر)، "وأخيراً أطلق سراح عهد التميمي من السجون الإسرائيلية، قلبي أقل اكتئاباً اليوم، أنا فقط آمل أنها لم تتعرض للإساءه بأي طريقة، خلال وقتها في السجن، لقد كنت خائفه عليها وأحب قوتها".



وأضاف آخر: سعيد جداً لسماع خبر الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، بعد الحبس غير القانوني لمدة ثمانية أشهر بالسجون الإسرائيلية، وقد أصبحت رمزا قوياً للمقاومة السلمية، ونضالها هو مثال علي أن القهر لا يمكن إلا أن يجعلك أقوي ولا يقهر أخلاقياً.



فيما غرد José A. Díaz Sánchez " لقد تحررت اليوم عهد التميمي من السجن الإسرائيلي، لكنها وباقي الفلسطينيين، سيبقون تحت نيران إسرائيل".



وغردت Dana Arnaout : عهد التميمي واحدة من أقوي النشطاء الفلسطينيين، حرة مرة أخرى ❤️ ما يغيب دائماً عن عقولنا هو أن الحرية لا تُعطي أبداً بل تُنتزع.



وأضافت مؤسسة AmnestyInternational : أطلق سراح عهد التميمي للتو، بعد سجنها غير المشروع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وما زلنا نشعر بالسخط إزاء الظلم الذي سببه سجنها، وحقيقة أن العديد من الأطفال لا يزالون في السجون الإسرائيلية، وكثير منهم لا يرتكبون أي جرائم معترف بها.





ويُذكر، أن قرية النبي صالح، تواجه غول الاستيطان القائم على أراضيها منذ عام 1976، حيث تم إنشاء مستوطنة (حلميش)، ثم بدأ الاحتلال الإسرائيلي توسيع المعسكر، وجلب مئات المستوطنين من مختلف أنحاء العالم، وإعادة تسكينهم في بيوت تم بناؤها على أراضي أهالي القرية، وحتى يومنا هذا، يقوم الاحتلال باقتحام القرية، وقتل أهلها بشكل شبه يومي.







































خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخيرتعايشت عائلة الطفلة عهد التميمي، والتي أفرج عنها ووالدتها منذ ساعات، مع الكثير من المشاعر المختلطة ما بين فرح ووجع ودموع، فخروج عهد ووالدتها من سجون الاحتلال، قد مَلأ كل بيت فلسطيني بالسعادة، أما عما تعرضت له الجميلة الشقراء من ظلم وتعذيب، فهو أمر أوجع كل من عرفها أو حتى سمع أخبارها.عهد قضت ثمانية أشهر في سجون الاحتلال، بتهمة واهية، وهي إعاقة عمل ومهاجمة الجنود الإسرائيليين، أثناء إعتدائهم شبه اليومي على منزلها ببلدة النبي صالح الفلسطينية، الواقعة بالقرب من رام الله.