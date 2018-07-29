شمالي: أمريكا لن تعطي الدعم المالي لأسباب سياسية.. احتمالات بتأجيل العام الدراسي

وأضاف: "أمريكا قالت لنا بوضوح، لن نعطيكم الدعم المالي لأسباب سياسية"، مؤكداً على حق موظفي (أونروا) بالتظاهر والاحتجاج السلمي".



وفي السياق، أوضح شمالي، أن هناك محاولات للابقاء على الخدمات المهمة والأساسية، بالرغم من عدم وجود أموال في موازنة الطوارئ.



وبين مدير عمليات (أونروا)، أن 1000 موظف بغزة ضمن برنامج الطوارئ، طالهم القرار الأخير، و100 موظف سيفقدون عملهم بداية أيلول/ سبتمبر، و300 موظف سيحافظون على عملهم بشكل كامل، و500 آخرين سيحولون إلى الدوام الجزئي.

رام الله - دنيا الوطنأكد ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة (أونروا) في المنطقة، أن هناك أبعاداً سياسية، وراء تقليص الدعم المالي للوكالة، منوهاً إلى أن العادم الدراسي، قد يُؤجل في حال عدم توفير الأموال.وقال شمالي في تصريح صحفي له اليوم الأحد: "لا أستطيع أن أعد بأن المدارس ستفتح في 22 آب/ أغسطس، ومن الممكن أن تؤجل بسبب العجز المالي".